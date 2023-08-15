https://ria.ru/20230815/tramp-1890091743.html

Юристы раскритиковали публикацию обвинений в адрес Трампа на сайте суда

Юристы раскритиковали публикацию обвинений в адрес Трампа на сайте суда - РИА Новости, 15.08.2023

Юристы раскритиковали публикацию обвинений в адрес Трампа на сайте суда

Адвокаты Дональда Трампа выступили с резкой критикой в адрес властей в связи с ошибочной публикацией на сайте суда в штате Джорджия новых обвинений против... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T01:32

2023-08-15T01:32

2023-08-15T01:32

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джорджия

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. Адвокаты Дональда Трампа выступили с резкой критикой в адрес властей в связи с ошибочной публикацией на сайте суда в штате Джорджия новых обвинений против экс-президента США, усмотрев в этом событии "вопиющие нарушения конституции", от которых дело Трампа "страдает с самого начала". "Офис прокурора округа Фултон в очередной раз продемонстрировал, что не уважает беспристрастность судебного процесса с участием большого жюри. Это не было простой административной ошибкой. Предложенное обвинительное заключение должно находиться в распоряжении только окружной прокуратуры, однако оно каким-то образом попало в офис клерка, и ему были присвоены номер дела и судья еще до того, как жюри провело совещание", - говорится в распространенном заявлении адвокатов Дрю Финдлинга и Дженнифер Литтл. По мнению юристов, такой поворот "свидетельствует о широко распространенных и вопиющих нарушениях конституции, от которых страдает это дело с самого начала". В понедельник в американских СМИ и социальных сетях стали появляться сообщения о том, что прокуратура Джорджии выдвинула новые обвинения против Трампа, сопровождавшиеся якобы снимками с сайта суда. Впоследствии их достоверность была официально опровергнута.

https://ria.ru/20230811/tramp-1889644309.html

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в мире, сша, джорджия, дональд трамп, арест трампа