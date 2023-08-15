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Суд назвал фиктивным распространяемый СМИ документ с обвинениями Трампа - РИА Новости, 15.08.2023
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01:08 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/tramp-1890090462.html
Суд назвал фиктивным распространяемый СМИ документ с обвинениями Трампа
Суд назвал фиктивным распространяемый СМИ документ с обвинениями Трампа - РИА Новости, 15.08.2023
Суд назвал фиктивным распространяемый СМИ документ с обвинениями Трампа
В суде округа Фултон штата Джорджия в США назвали фиктивным распространяемый американскими СМИ документ с содержащимися в нем новыми обвинениями против бывшего... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T01:08
2023-08-15T01:08
в мире
сша
джорджия
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. В суде округа Фултон штата Джорджия в США назвали фиктивным распространяемый американскими СМИ документ с содержащимися в нем новыми обвинениями против бывшего президента страны Дональда Трампа. &quot;Офис секретаря округа Фултон высокого и мирового судов узнали о фиктивном документе, циркулирующем онлайн, связанном с высоким жюри специального назначения округа Фултон, о котором сообщали различные новостные издания&quot;, - говорится в опубликованном в понедельник заявлении.В суде отметили, что в понедельник не подавалось никаких подобных документов, и рекомендовали "всем представителям медиа помнить", что те документы, которые официально не зарегистрированы, не содержат даты подачи и имени секретаря, не должны рассматриваться в качестве официальных. Ранее в понедельник в американских СМИ и социальных сетях стали распространяться сообщения о том, что прокуратура штата Джорджиа выдвинула новые обвинения против Трампа, сопровождавшиеся снимками с сайта суда. Как следовало из опубликованных материалов из интернет-портала суда, против Трампа выдвинули обвинения, в том числе в нарушении закона Джорджии о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательстве к нарушению присяги государственным служащим, заговоре с целью подлога, заговоре с целью ложных заявлений, подаче ложных документов. Однако вскоре после публикаций вся информация со страницы судебной инстанции была удалена без объяснения. Инцидент спровоцировал резкую негативную реакцию со стороны республиканцев, которые среди прочего призвали Трампа подать ходатайство о снятии обвинений, указав на незаконность того, что документ оказался в открытом доступе раньше, чем обвинение утвердило большое жюри присяжных. В материалах суда обвинения Трампу уже были обозначены как вмененные. Согласно пятой поправке к конституции США, предъявлять свои претензии до того, как подобное действие одобрит коллегия заседателей, прокуратура не может. А если дело признают недействительным, то Трампа не смогут повторно привлечь по этим же эпизодам.
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в мире, сша, джорджия, дональд трамп
В мире, США, Джорджия, Дональд Трамп
Суд назвал фиктивным распространяемый СМИ документ с обвинениями Трампа

Суд Джорджии назвал фиктивным распространяемый СМИ документ с обвинениями Трампа

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. В суде округа Фултон штата Джорджия в США назвали фиктивным распространяемый американскими СМИ документ с содержащимися в нем новыми обвинениями против бывшего президента страны Дональда Трампа.
«

"Офис секретаря округа Фултон высокого и мирового судов узнали о фиктивном документе, циркулирующем онлайн, связанном с высоким жюри специального назначения округа Фултон, о котором сообщали различные новостные издания", - говорится в опубликованном в понедельник заявлении.

В суде отметили, что в понедельник не подавалось никаких подобных документов, и рекомендовали "всем представителям медиа помнить", что те документы, которые официально не зарегистрированы, не содержат даты подачи и имени секретаря, не должны рассматриваться в качестве официальных.
Ранее в понедельник в американских СМИ и социальных сетях стали распространяться сообщения о том, что прокуратура штата Джорджиа выдвинула новые обвинения против Трампа, сопровождавшиеся снимками с сайта суда.
Как следовало из опубликованных материалов из интернет-портала суда, против Трампа выдвинули обвинения, в том числе в нарушении закона Джорджии о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательстве к нарушению присяги государственным служащим, заговоре с целью подлога, заговоре с целью ложных заявлений, подаче ложных документов. Однако вскоре после публикаций вся информация со страницы судебной инстанции была удалена без объяснения.
Инцидент спровоцировал резкую негативную реакцию со стороны республиканцев, которые среди прочего призвали Трампа подать ходатайство о снятии обвинений, указав на незаконность того, что документ оказался в открытом доступе раньше, чем обвинение утвердило большое жюри присяжных.
В материалах суда обвинения Трампу уже были обозначены как вмененные. Согласно пятой поправке к конституции США, предъявлять свои претензии до того, как подобное действие одобрит коллегия заседателей, прокуратура не может. А если дело признают недействительным, то Трампа не смогут повторно привлечь по этим же эпизодам.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
Трамп оценил свои шансы победить Байдена на президентских выборах
13 августа, 13:40
 
В миреСШАДжорджияДональд Трамп
 
 
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