https://ria.ru/20230815/teksler-1890156051.html

Челябинский губернатор проверил ход восстановления соцобъектов в ДНР

Челябинский губернатор проверил ход восстановления соцобъектов в ДНР - РИА Новости, 15.08.2023

Челябинский губернатор проверил ход восстановления соцобъектов в ДНР

Челябинский губернатор Алексей Текслер в ходе визита в Донецкую Народную Республику проверил ход восстановления социальных объектов, разрушенных боевыми... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T11:39

2023-08-15T11:39

2023-08-15T11:39

надежные люди

донецкая народная республика

алексей текслер

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 15 авг – РИА Новости. Челябинский губернатор Алексей Текслер в ходе визита в Донецкую Народную Республику проверил ход восстановления социальных объектов, разрушенных боевыми действиями, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона. "Глава региона побывал в Свято-Преображенском храме, который скоро откроется после реконструкции. Решение о его восстановлении было принято Алексеем Текслером во время прошлого визита в подшефную территорию, тогда к нему обратился протоиерей Александр Костин с просьбой о помощи в восстановлении объекта. Свято-Преображенский храм был разрушен в ходе боевых действий. После ударов артиллерийских снарядов ВСУ здание практически полностью сгорело. Строители провели демонтаж разрушенных элементов, восстановили каркас и купола, произвели наружную и внутреннюю отделку здания, установили отопительное оборудование", - говорится в сообщении. Кроме того, в поселке городского типа Донском южноуральские строители восстанавливают многоквартирный жилой дом, поврежденный после обстрела и пожара. "В рамках строительных работ в двух подъездах восстановлены межкомнатные перегородки и перекрытия, заменены окна, система отопления, водоснабжения и водоотведения, проведен монтаж сетей электроснабжения. Сейчас выполняется устройство скатной кровли", - сообщает пресс-служба. Еще один объект, на котором завершены работы, – новый многоквартирный дом в Волновахе. "Трехэтажный дом возведен на месте разрушенных во время боев двух двухэтажных. Текслер осмотрел новые квартиры, а также благоустройство прилегающей территории", - уточняется в сообщении. Также детский сад №2 после проведения восстановительных работ готов открыть двери для посетителей. Дошкольное образовательное учреждение сильно пострадало от ударов ВСУ: южноуральские строители заменили кровлю, восстановили стены, установили новые окна, систему отопления и отремонтировали фасад, на игровых площадках установили новые малые архитектурные формы, для детсада закупили необходимую мебель и оборудование, оборудовали скважину, поясняется в сообщении. Кроме того, в Волновахе идут работы по восстановлению дорог и работы в стоматологической поликлинике. "На объекте выполнены работы по замене кровли, оконных конструкций, ремонту фасада, завершена внутренняя отделка. Заменены системы отопления и водоснабжения, смонтирована вентиляция. Поставлены мебель и оборудование", - добавляет пресс-служба. В рамках рабочего визита состоялась встреча Текслера с заместителем председателя правительства ДНР Дмитрием Бердниковым. По словам Текслера, он осмотрел объекты, которые регион реконструирует последние 1,5 года. "Дом в Донском в этом году будет сдан. И, конечно, социальные объекты – школа, детские сады, поликлиника и дороги. Фактически за полтора года в городе сделаны дороги благодаря нашим дорожникам. Надо сказать, что мы не только реконструируем объекты, мы их наполняем оборудованием, всем необходимым для того, чтобы социальные объекты полноценно работали. И, что меня ещё очень радует, я сегодня посетил церковь. Буквально через несколько дней она начнёт работать", - цитирует пресс-служба слова губернатора. Ранее сообщалось, что Челябинская область взяла шефство над Ясиноватой и Волновахским районом ДНР.

https://ria.ru/20230815/pomosch-1890148092.html

https://ria.ru/20230815/pomosch-1890144276.html

донецкая народная республика

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, алексей текслер, челябинская область