https://ria.ru/20230815/tayvan-1890135203.html

Запад нагнетает обстановку вокруг Тайваня, заявил Шойгу

Запад нагнетает обстановку вокруг Тайваня, заявил Шойгу - РИА Новости, 15.08.2023

Запад нагнетает обстановку вокруг Тайваня, заявил Шойгу

Запад нагнетает обстановку вокруг Тайваня, просматривается ряд аналогий в методах работы, которые ранее использовались для расшатывания ситуации вокруг Украины, РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T10:45

2023-08-15T10:45

2023-08-15T10:45

в мире

тайвань

украина

россия

сергей шойгу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828317948_0:0:3230:1818_1920x0_80_0_0_2f95493ab534a43aadb683f52dca9c91.jpg

КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Запад нагнетает обстановку вокруг Тайваня, просматривается ряд аналогий в методах работы, которые ранее использовались для расшатывания ситуации вокруг Украины, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Запад нагнетает обстановку вокруг Тайваня. Просматривается ряд аналогий в методах работы, которые ранее использовались для расшатывания ситуации вокруг Украины", - сказал Шойгу на Московской конференции по международной безопасности. По его словам, в первую очередь это связано с поставками вооружений, ростом националистических настроений в средствах массовой информации, формированием прозападной антинациональной правящей верхушки. "Цинизм ситуации заключается в том, что из Вашингтона в то же время звучат призывы к диалогу с Пекином на разных уровнях", - подчеркнул Шойгу.

https://ria.ru/20230815/putin-1890128049.html

https://ria.ru/20230806/tayvan-1888418853.html

тайвань

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тайвань, украина, россия, сергей шойгу