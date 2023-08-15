https://ria.ru/20230815/tayvan-1890135203.html
Запад нагнетает обстановку вокруг Тайваня, заявил Шойгу
Запад нагнетает обстановку вокруг Тайваня, заявил Шойгу - РИА Новости, 15.08.2023
Запад нагнетает обстановку вокруг Тайваня, заявил Шойгу
Запад нагнетает обстановку вокруг Тайваня, просматривается ряд аналогий в методах работы, которые ранее использовались для расшатывания ситуации вокруг Украины, РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T10:45
2023-08-15T10:45
2023-08-15T10:45
в мире
тайвань
украина
россия
сергей шойгу
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Запад нагнетает обстановку вокруг Тайваня, просматривается ряд аналогий в методах работы, которые ранее использовались для расшатывания ситуации вокруг Украины, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Запад нагнетает обстановку вокруг Тайваня. Просматривается ряд аналогий в методах работы, которые ранее использовались для расшатывания ситуации вокруг Украины", - сказал Шойгу на Московской конференции по международной безопасности. По его словам, в первую очередь это связано с поставками вооружений, ростом националистических настроений в средствах массовой информации, формированием прозападной антинациональной правящей верхушки. "Цинизм ситуации заключается в том, что из Вашингтона в то же время звучат призывы к диалогу с Пекином на разных уровнях", - подчеркнул Шойгу.
https://ria.ru/20230815/putin-1890128049.html
https://ria.ru/20230806/tayvan-1888418853.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тайвань, украина, россия, сергей шойгу
В мире, Тайвань, Украина, Россия, Сергей Шойгу
Запад нагнетает обстановку вокруг Тайваня, заявил Шойгу
Шойгу обвинил Запад в нагнетании обстановки вокруг Тайваня, как с Украиной
КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Запад нагнетает обстановку вокруг Тайваня, просматривается ряд аналогий в методах работы, которые ранее использовались для расшатывания ситуации вокруг Украины, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Запад нагнетает обстановку вокруг Тайваня. Просматривается ряд аналогий в методах работы, которые ранее использовались для расшатывания ситуации вокруг Украины", - сказал Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.
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По его словам, в первую очередь это связано с поставками вооружений, ростом националистических настроений в средствах массовой информации, формированием прозападной антинациональной правящей верхушки.
"Цинизм ситуации заключается в том, что из Вашингтона
в то же время звучат призывы к диалогу с Пекином
на разных уровнях", - подчеркнул Шойгу.
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