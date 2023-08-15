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Украинские СМИ опубликовали видео подбитых танков Leopard

Украинские СМИ опубликовали видео подбитых танков Leopard - РИА Новости, 15.08.2023

Украинские СМИ опубликовали видео подбитых танков Leopard

Украинское издание "Страна" опубликовало кадры двух подбитых немецких танков Leopard. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T19:23

2023-08-15T19:23

2023-08-15T21:28

специальная военная операция на украине

владимир путин

сергей лавров

вооруженные силы украины

нато

россия

украина

киев

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Украинское издание "Страна" опубликовало кадры двух подбитых немецких танков Leopard. Видео сняли военнослужащие ВСУ с борта бронетехники. На кадрах солдаты едут по грунтовой дороге, на обочинах которой — два поврежденных немецких танка. Где именно они находятся, неизвестно.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Речь идет в том числе о широко разрекламированных танках Leopard. Впоследствии кадры с дымящимися на поле боя немецкими бронемашинами вызвали резонанс на Западе. Как отметил в середине июня Борис Писториус, Германия не сможет заменить Киеву каждый уничтоженный Leopard, но нарастит поставки отремонтированных.Минобороны России 4 августа сообщило, что украинские войска с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. Среди уничтоженной украинской техники — 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, в том числе 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американская БМП Bradley.

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владимир путин, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, россия, украина, киев