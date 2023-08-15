Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ опубликовали видео подбитых танков Leopard - РИА Новости, 15.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:23 15.08.2023 (обновлено: 21:28 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/tanki-1890290148.html
Украинские СМИ опубликовали видео подбитых танков Leopard
Украинские СМИ опубликовали видео подбитых танков Leopard - РИА Новости, 15.08.2023
Украинские СМИ опубликовали видео подбитых танков Leopard
Украинское издание "Страна" опубликовало кадры двух подбитых немецких танков Leopard. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T19:23
2023-08-15T21:28
специальная военная операция на украине
владимир путин
сергей лавров
вооруженные силы украины
нато
россия
украина
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890296235_0:467:630:821_1920x0_80_0_0_68af15c092cd2bfcfd7ff2147aef3edc.jpg
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Украинское издание "Страна" опубликовало кадры двух подбитых немецких танков Leopard. Видео сняли военнослужащие ВСУ с борта бронетехники. На кадрах солдаты едут по грунтовой дороге, на обочинах которой — два поврежденных немецких танка. Где именно они находятся, неизвестно.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Речь идет в том числе о широко разрекламированных танках Leopard. Впоследствии кадры с дымящимися на поле боя немецкими бронемашинами вызвали резонанс на Западе. Как отметил в середине июня Борис Писториус, Германия не сможет заменить Киеву каждый уничтоженный Leopard, но нарастит поставки отремонтированных.Минобороны России 4 августа сообщило, что украинские войска с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. Среди уничтоженной украинской техники — 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, в том числе 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американская БМП Bradley.
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890296235_0:434:630:907_1920x0_80_0_0_2dc573605a0c1d2b9c48a278cda0c34a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, россия, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, Россия, Украина, Киев
Украинские СМИ опубликовали видео подбитых танков Leopard

"Страна" опубликовало снятое военнослужащими ВСУ видео подбитых танков Leopard

© СоцсетиОдин из подбитых танков "Леопард", попавших на видео, снятое украинскими солдатами
Один из подбитых танков Леопард, попавших на видео, снятое украинскими солдатами
© Соцсети
Один из подбитых танков "Леопард", попавших на видео, снятое украинскими солдатами
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Украинское издание "Страна" опубликовало кадры двух подбитых немецких танков Leopard.
Видео сняли военнослужащие ВСУ с борта бронетехники. На кадрах солдаты едут по грунтовой дороге, на обочинах которой — два поврежденных немецких танка. Где именно они находятся, неизвестно.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Речь идет в том числе о широко разрекламированных танках Leopard.
Впоследствии кадры с дымящимися на поле боя немецкими бронемашинами вызвали резонанс на Западе. Как отметил в середине июня Борис Писториус, Германия не сможет заменить Киеву каждый уничтоженный Leopard, но нарастит поставки отремонтированных.
Минобороны России 4 августа сообщило, что украинские войска с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. Среди уничтоженной украинской техники — 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, в том числе 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американская БМП Bradley.
Что пробивает броню танка Leopard 2
13 июня, 11:28
Инфографика
Что пробивает броню танка Leopard 2Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТОРоссияУкраинаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала