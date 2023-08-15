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Украинские СМИ опубликовали видео подбитых танков Leopard
Украинские СМИ опубликовали видео подбитых танков Leopard - РИА Новости, 15.08.2023
Украинские СМИ опубликовали видео подбитых танков Leopard
Украинское издание "Страна" опубликовало кадры двух подбитых немецких танков Leopard. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T19:23
2023-08-15T19:23
2023-08-15T21:28
специальная военная операция на украине
владимир путин
сергей лавров
вооруженные силы украины
нато
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украина
киев
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Украинское издание "Страна" опубликовало кадры двух подбитых немецких танков Leopard. Видео сняли военнослужащие ВСУ с борта бронетехники. На кадрах солдаты едут по грунтовой дороге, на обочинах которой — два поврежденных немецких танка. Где именно они находятся, неизвестно.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Речь идет в том числе о широко разрекламированных танках Leopard. Впоследствии кадры с дымящимися на поле боя немецкими бронемашинами вызвали резонанс на Западе. Как отметил в середине июня Борис Писториус, Германия не сможет заменить Киеву каждый уничтоженный Leopard, но нарастит поставки отремонтированных.Минобороны России 4 августа сообщило, что украинские войска с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. Среди уничтоженной украинской техники — 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, в том числе 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американская БМП Bradley.
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владимир путин, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, россия, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, Россия, Украина, Киев
Украинские СМИ опубликовали видео подбитых танков Leopard
"Страна" опубликовало снятое военнослужащими ВСУ видео подбитых танков Leopard