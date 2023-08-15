https://ria.ru/20230815/talony-1890103086.html

Кеннеди-младший заявил, что американцев лишили талонов на еду из-за Украины

Кеннеди-младший заявил, что американцев лишили талонов на еду из-за Украины - РИА Новости, 15.08.2023

Кеннеди-младший заявил, что американцев лишили талонов на еду из-за Украины

Расходы США на помощь Украине достигли 113 миллиардов долларов, при этом миллионы американцев теряют доступ к талонам на еду и медицинской страховке, заявил... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T06:31

2023-08-15T06:31

2023-08-15T06:31

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роберт кеннеди

такер карлсон

нато

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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Расходы США на помощь Украине достигли 113 миллиардов долларов, при этом миллионы американцев теряют доступ к талонам на еду и медицинской страховке, заявил один из кандидатов в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший. "Мы на сегодняшний момент выделили туда более 113 миллиардов... Как мы можем это делать, отменяя талоны на еду для 30 миллионов американцев и медстраховку для 15 миллионов американцев", - возмутился Кеннеди-младший в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону. Кеннеди также отметил, что Украина фактически стала площадкой для противостояния сверхдержав. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230814/pozhary-1890045596.html

украина

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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, роберт кеннеди, такер карлсон, нато