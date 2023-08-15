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Кеннеди-младший заявил, что американцев лишили талонов на еду из-за Украины - РИА Новости, 15.08.2023
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06:31 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/talony-1890103086.html
Кеннеди-младший заявил, что американцев лишили талонов на еду из-за Украины
Кеннеди-младший заявил, что американцев лишили талонов на еду из-за Украины - РИА Новости, 15.08.2023
Кеннеди-младший заявил, что американцев лишили талонов на еду из-за Украины
Расходы США на помощь Украине достигли 113 миллиардов долларов, при этом миллионы американцев теряют доступ к талонам на еду и медицинской страховке, заявил... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T06:31
2023-08-15T06:31
в мире
украина
россия
сша
сергей лавров
роберт кеннеди
такер карлсон
нато
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Расходы США на помощь Украине достигли 113 миллиардов долларов, при этом миллионы американцев теряют доступ к талонам на еду и медицинской страховке, заявил один из кандидатов в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший. "Мы на сегодняшний момент выделили туда более 113 миллиардов... Как мы можем это делать, отменяя талоны на еду для 30 миллионов американцев и медстраховку для 15 миллионов американцев", - возмутился Кеннеди-младший в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону. Кеннеди также отметил, что Украина фактически стала площадкой для противостояния сверхдержав. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, роберт кеннеди, такер карлсон, нато
В мире, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, Роберт Кеннеди, Такер Карлсон, НАТО
Кеннеди-младший заявил, что американцев лишили талонов на еду из-за Украины

Кеннеди-младший: американцы лишились талонов на еду из-за помощи США Украине

© AP Photo / Josh ReynoldsРоберт Ф. Кеннеди-младший
Роберт Ф. Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© AP Photo / Josh Reynolds
Роберт Ф. Кеннеди-младший. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Расходы США на помощь Украине достигли 113 миллиардов долларов, при этом миллионы американцев теряют доступ к талонам на еду и медицинской страховке, заявил один из кандидатов в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший.
"Мы на сегодняшний момент выделили туда более 113 миллиардов... Как мы можем это делать, отменяя талоны на еду для 30 миллионов американцев и медстраховку для 15 миллионов американцев", - возмутился Кеннеди-младший в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону.
Кеннеди также отметил, что Украина фактически стала площадкой для противостояния сверхдержав.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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