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В Липецкой области приступили к уборке сахарной свеклы - РИА Новости, 15.08.2023
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Липецкая область
 
14:53 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/svekla-1890218014.html
В Липецкой области приступили к уборке сахарной свеклы
В Липецкой области приступили к уборке сахарной свеклы - РИА Новости, 15.08.2023
В Липецкой области приступили к уборке сахарной свеклы
Аграрии Липецкой области приступили к уборке сахарной свеклы; в этом году они вышли на поля на десять дней раньше обычного срока, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T14:53
2023-08-15T14:53
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Аграрии Липецкой области приступили к уборке сахарной свеклы; в этом году они вышли на поля на десять дней раньше обычного срока, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что первыми к уборке корнеплодов приступили аграрии Краснинского, Грязинского, Елецкого и Лебедянского районов области. Вскоре к ним присоединятся другие районы. Всего свекловодам региона этом году предстоит собрать урожай с 109 тысяч гектаров. На сегодняшний день собрано уже 10 тысяч тонн свеклы, по 450 центнеров с гектара. Это на 100 центнеров больше, чем собирали с одного гектара в начале уборки свеклы в прошлом году. Сырье уже поступает на приемные пункты сахарных заводов. Их в регионе шесть. Ежегодно там вырабатывают около 800 тысяч тонн сахара. По словам Артамонова, по этому показателю Липецкая область традиционно входит в тройку лучших регионов в стране. "Наука, государственная поддержка, профессионализм наших аграриев и их любовь к своему делу дают прекрасный результат. Пока не будем ничего прогнозировать, просто пожелаем удачи и погожих деньков нашим земледельцам", - отметил Артамонов.
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов

В Липецкой области приступили к уборке сахарной свеклы

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУборка урожая сахарной свеклы
Уборка урожая сахарной свеклы - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Уборка урожая сахарной свеклы
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ЛИПЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Аграрии Липецкой области приступили к уборке сахарной свеклы; в этом году они вышли на поля на десять дней раньше обычного срока, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что первыми к уборке корнеплодов приступили аграрии Краснинского, Грязинского, Елецкого и Лебедянского районов области. Вскоре к ним присоединятся другие районы. Всего свекловодам региона этом году предстоит собрать урожай с 109 тысяч гектаров. На сегодняшний день собрано уже 10 тысяч тонн свеклы, по 450 центнеров с гектара. Это на 100 центнеров больше, чем собирали с одного гектара в начале уборки свеклы в прошлом году. Сырье уже поступает на приемные пункты сахарных заводов. Их в регионе шесть. Ежегодно там вырабатывают около 800 тысяч тонн сахара.
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По словам Артамонова, по этому показателю Липецкая область традиционно входит в тройку лучших регионов в стране.
"Наука, государственная поддержка, профессионализм наших аграриев и их любовь к своему делу дают прекрасный результат. Пока не будем ничего прогнозировать, просто пожелаем удачи и погожих деньков нашим земледельцам", - отметил Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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