https://ria.ru/20230815/svekla-1890218014.html

В Липецкой области приступили к уборке сахарной свеклы

В Липецкой области приступили к уборке сахарной свеклы - РИА Новости, 15.08.2023

В Липецкой области приступили к уборке сахарной свеклы

Аграрии Липецкой области приступили к уборке сахарной свеклы; в этом году они вышли на поля на десять дней раньше обычного срока, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T14:53

2023-08-15T14:53

2023-08-15T14:53

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Аграрии Липецкой области приступили к уборке сахарной свеклы; в этом году они вышли на поля на десять дней раньше обычного срока, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что первыми к уборке корнеплодов приступили аграрии Краснинского, Грязинского, Елецкого и Лебедянского районов области. Вскоре к ним присоединятся другие районы. Всего свекловодам региона этом году предстоит собрать урожай с 109 тысяч гектаров. На сегодняшний день собрано уже 10 тысяч тонн свеклы, по 450 центнеров с гектара. Это на 100 центнеров больше, чем собирали с одного гектара в начале уборки свеклы в прошлом году. Сырье уже поступает на приемные пункты сахарных заводов. Их в регионе шесть. Ежегодно там вырабатывают около 800 тысяч тонн сахара. По словам Артамонова, по этому показателю Липецкая область традиционно входит в тройку лучших регионов в стране. "Наука, государственная поддержка, профессионализм наших аграриев и их любовь к своему делу дают прекрасный результат. Пока не будем ничего прогнозировать, просто пожелаем удачи и погожих деньков нашим земледельцам", - отметил Артамонов.

https://ria.ru/20230804/proizvodstvo-1888159863.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов