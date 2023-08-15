https://ria.ru/20230815/stavropole-1890241161.html

На Ставрополье ожидается рост авиационного пассажиропотока

На Ставрополье ожидается рост авиационного пассажиропотока - РИА Новости, 15.08.2023

На Ставрополье ожидается рост авиационного пассажиропотока

Власти Ставропольского края ожидают в 2023 году увеличения авиационного пассажиропотока до 4,7 миллионов человек, что на 700 тысяч человек больше показателей... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T16:16

2023-08-15T16:16

2023-08-15T16:16

ставропольский край

ставрополь

минеральные воды

владимир владимиров

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СТАВРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости. Власти Ставропольского края ожидают в 2023 году увеличения авиационного пассажиропотока до 4,7 миллионов человек, что на 700 тысяч человек больше показателей прошлого года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Ежегодно увеличивается пассажиропоток в аэропортах Ставропольского края, выполняемый сегодня 24 авиакомпаниями. За первое полугодие 2023 года он составил 255,2 тысячи пассажиров в аэропорту Ставрополя и около 2 2,3 миллиона пассажиров в аэропорту Минеральных Вод. В этом году маршрутная сеть воздушных перевозок пополнилась еще четырьмя маршрутами, задействована еще одна авиакомпания. В том числе появился востребованный у жителей края маршрут "Ставрополь – Сочи". Всего действуют 47 межрегиональных и 19 международных маршрутов, говорится в сообщении. По словам заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Николая Небесского, благодаря проводимой правительством края работе за последние годы также удалось существенно повысить качество пассажирских перевозок автотранспортом. "Сейчас в регионе действует 343 межмуниципальных маршрута, перевозки по которым осуществляют 127 перевозчиков. Только в Ставрополье на муниципальные маршруты ежедневно выходит около 700 автобусов, из которых 280 – новые низкопольные, оборудованные, в том числе, для перевозки инвалидов. По словам замминистра, свыше 64% автобусов краевой столицы оснащены системами безналичной оплаты", - отметил Небесский, слова которого привели в пресс-службе. Кроме того, пригородным железнодорожным транспортом в крае ежегодно перевозится более пяти миллионов пассажиров по 14 направлениям. Объем перевозок пассажиров железнодорожным транспортом за семь месяцев 2023 года составил 3,5 миллиона человек, в том числе 666 тысяч школьников. В 2023 году в бюджете края предусмотрено выделение субсидий по оплате проезда льготных категорий пассажиров, в том числе учащихся, в размере более 166 миллиона рублей благодаря реализации госпрограммы края "Развитие транспортной системы", добавили в пресс-службе. "Состояние транспортной отрасли в значительной мере влияет на социальное самочувствие жителей Ставрополья, на возможности роста экономики, привлечения туристов. Развитие транспортной инфраструктуры должно оставаться постоянным приоритетом для правительства края – от планирования дорожного фонда и расширения сети пассажирских перевозок до развития воздушных связей нашего региона, — цитирует пресс-служба главу региона Владимира Владимирова.

https://ria.ru/20230615/stavropole-1878426994.html

ставрополь

минеральные воды

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ставрополь, минеральные воды, владимир владимиров