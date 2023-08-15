https://ria.ru/20230815/spetsoperatsiya-1890236305.html

Российские военные поразили украинский пункт управления системами РЭБ и ПВО

Российские военные поразили украинский пункт управления системами РЭБ и ПВО - РИА Новости, 15.08.2023

Российские военные поразили украинский пункт управления системами РЭБ и ПВО

Российские ракетные войска и авиация поразили в Краматорске украинский пункт управления системами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, сообщило... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T15:52

2023-08-15T15:52

2023-08-15T15:53

специальная военная операция на украине

в мире

краматорск

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1890028773_0:356:3008:2048_1920x0_80_0_0_869afceb466496be1744d710fd9f54b9.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российские ракетные войска и авиация поразили в Краматорске украинский пункт управления системами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.По данным военного ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 172 районах. "Кроме того, в районе города Краматорск Донецкой народной республики поражен пункт управления системами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны ВСУ. В районе населенного пункта Омельник Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 43-й артиллерийской бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

краматорск

россия

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, краматорск, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина