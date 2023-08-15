https://ria.ru/20230815/spetsoperatsiya-1890236305.html
Российские военные поразили украинский пункт управления системами РЭБ и ПВО
Российские военные поразили украинский пункт управления системами РЭБ и ПВО - РИА Новости, 15.08.2023
Российские военные поразили украинский пункт управления системами РЭБ и ПВО
Российские ракетные войска и авиация поразили в Краматорске украинский пункт управления системами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, сообщило... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T15:52
2023-08-15T15:52
2023-08-15T15:53
специальная военная операция на украине
в мире
краматорск
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1890028773_0:356:3008:2048_1920x0_80_0_0_869afceb466496be1744d710fd9f54b9.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российские ракетные войска и авиация поразили в Краматорске украинский пункт управления системами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.По данным военного ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 172 районах. "Кроме того, в районе города Краматорск Донецкой народной республики поражен пункт управления системами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны ВСУ. В районе населенного пункта Омельник Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 43-й артиллерийской бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
краматорск
россия
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1890028773_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_da27e434e7dea93997e215acafdaff40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, краматорск, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Краматорск, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина
Российские военные поразили украинский пункт управления системами РЭБ и ПВО
Минобороны: в Краматорске поражен пункт управления системами РЭБ и ПВО Украины