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Российские военные поразили украинский пункт управления системами РЭБ и ПВО - РИА Новости, 15.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:52 15.08.2023 (обновлено: 15:53 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/spetsoperatsiya-1890236305.html
Российские военные поразили украинский пункт управления системами РЭБ и ПВО
Российские военные поразили украинский пункт управления системами РЭБ и ПВО - РИА Новости, 15.08.2023
Российские военные поразили украинский пункт управления системами РЭБ и ПВО
Российские ракетные войска и авиация поразили в Краматорске украинский пункт управления системами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, сообщило... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T15:52
2023-08-15T15:53
специальная военная операция на украине
в мире
краматорск
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российские ракетные войска и авиация поразили в Краматорске украинский пункт управления системами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.По данным военного ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 172 районах. "Кроме того, в районе города Краматорск Донецкой народной республики поражен пункт управления системами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны ВСУ. В районе населенного пункта Омельник Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 43-й артиллерийской бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
краматорск
россия
донецкая народная республика
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в мире, краматорск, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Краматорск, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина
Российские военные поразили украинский пункт управления системами РЭБ и ПВО

Минобороны: в Краматорске поражен пункт управления системами РЭБ и ПВО Украины

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российские ракетные войска и авиация поразили в Краматорске украинский пункт управления системами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.
По данным военного ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 172 районах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
«
"Кроме того, в районе города Краматорск Донецкой народной республики поражен пункт управления системами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны ВСУ. В районе населенного пункта Омельник Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 43-й артиллерийской бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКраматорскРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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