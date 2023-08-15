Рейтинг@Mail.ru
ВС России отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 15.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:27 15.08.2023 (обновлено: 20:39 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/spetsoperatsiya-1890228288.html
ВС России отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 15.08.2023
ВС России отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отразила три атаки ВСУ, уничтожила до 80 украинских военнослужащих и шесть единиц техники,... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T15:27
2023-08-15T20:39
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
безопасность
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890297368_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0ec194144e6e2e3dfb8819a7fdd672f3.jpg
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отразила три атаки ВСУ, уничтожила до 80 украинских военнослужащих и шесть единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны России."На краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 68-й пехотной и 42-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка, Кузьмино Луганской Народной Республики и Веселое Донецкой Народной Республики. Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230815/spetsoperatsiya-1890227908.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Минобороны об отражении атак ВСУ на Краснолиманском направлении
Группировка ВС РФ "Центр" на Краснолиманском направлении за сутки отразила три атаки ВСУ, уничтожила до 80 украинских военнослужащих и шесть единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны России. "На краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 68-й пехотной и 42-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка, Кузьмино Луганской Народной Республики и Веселое Донецкой Народной Республики. Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.
2023-08-15T15:27
true
PT5M07S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890297368_78:0:1518:1080_1920x0_80_0_0_f420b265fe62f02d2fbb5c12d47528f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы Украины
ВС России отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

ВС России отразили три атаки ВСУ в районах Новоегоровки , Кузтминино и Веселое

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отразила три атаки ВСУ, уничтожила до 80 украинских военнослужащих и шесть единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны России.
"На краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 68-й пехотной и 42-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка, Кузьмино Луганской Народной Республики и Веселое Донецкой Народной Республики. Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.
Работа расчета орудия Гиацинт-Б в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
В Минобороны рассказали о попытках наступления ВСУ на пяти направлениях
Вчера, 15:26
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала