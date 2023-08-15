https://ria.ru/20230815/spetsoperatsiya-1890228288.html

ВС России отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

ВС России отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 15.08.2023

ВС России отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отразила три атаки ВСУ, уничтожила до 80 украинских военнослужащих и шесть единиц техники,... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T15:27

2023-08-15T15:27

2023-08-15T20:39

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отразила три атаки ВСУ, уничтожила до 80 украинских военнослужащих и шесть единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны России."На краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 68-й пехотной и 42-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка, Кузьмино Луганской Народной Республики и Веселое Донецкой Народной Республики. Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20230815/spetsoperatsiya-1890227908.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Минобороны об отражении атак ВСУ на Краснолиманском направлении Группировка ВС РФ "Центр" на Краснолиманском направлении за сутки отразила три атаки ВСУ, уничтожила до 80 украинских военнослужащих и шесть единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны России. "На краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 68-й пехотной и 42-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка, Кузьмино Луганской Народной Республики и Веселое Донецкой Народной Республики. Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны. 2023-08-15T15:27 true PT5M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы украины