https://ria.ru/20230815/spetsoperatsiya-1890228288.html
ВС России отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 15.08.2023
ВС России отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отразила три атаки ВСУ, уничтожила до 80 украинских военнослужащих и шесть единиц техники,... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T15:27
2023-08-15T15:27
2023-08-15T20:39
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отразила три атаки ВСУ, уничтожила до 80 украинских военнослужащих и шесть единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны России."На краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 68-й пехотной и 42-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка, Кузьмино Луганской Народной Республики и Веселое Донецкой Народной Республики. Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230815/spetsoperatsiya-1890227908.html
россия
луганская народная республика
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Минобороны об отражении атак ВСУ на Краснолиманском направлении
Группировка ВС РФ "Центр" на Краснолиманском направлении за сутки отразила три атаки ВСУ, уничтожила до 80 украинских военнослужащих и шесть единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны России. "На краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 68-й пехотной и 42-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка, Кузьмино Луганской Народной Республики и Веселое Донецкой Народной Республики. Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.
2023-08-15T15:27
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PT5M07S
РИА Новости
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы Украины
ВС России отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России отразили три атаки ВСУ в районах Новоегоровки , Кузтминино и Веселое