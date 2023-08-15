https://ria.ru/20230815/spetsoperatsiya-1890153645.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.08.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.08.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T16:40

2023-08-15T16:40

2023-08-15T16:40

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы рф

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 15 августа 2023 годаНочью 15 августа российские войска ударили по украинским предприятиям военной промышленности. Все объекты поражены. Параллельно российские части отразили атаки противника на Запорожском, Купянском, Донецком, Краснолиманском направлениях.Также нанесено поражение живой силе и технике в 172 районах, пункту управления системами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны ВСУ. Уничтожен склад боеприпасов. Пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы. Средства ПВО сбили четыре крылатые ракеты большой дальности SCALP-EG, два реактивных снаряда РСЗО "Ураган" и 25 беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 458 самолетов, 246 вертолетов, 5761 беспилотник, 431 зенитный ракетный комплекс, 1144 реактивные системы залпового огня, 11 315 танков и других бронемашин, 5893 орудия полевой артиллерии и 12 246 единиц автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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