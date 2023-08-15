https://ria.ru/20230815/soyuzniki-1890135442.html

Шойгу назвал отношения России и Китая союзническими

Шойгу назвал отношения России и Китая союзническими - РИА Новости, 15.08.2023

Шойгу назвал отношения России и Китая союзническими

Двусторонние отношения между Россией и Китаем стали более чем союзническими на фоне действий Вашингтона, объявившего Москву и Пекин своими стратегическими... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T10:47

2023-08-15T10:47

2023-08-15T10:47

сергей шойгу

россия

китай

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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Двусторонние отношения между Россией и Китаем стали более чем союзническими на фоне действий Вашингтона, объявившего Москву и Пекин своими стратегическими противниками, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Опыт российско-американского взаимодействия показывает, что военные контакты имеют практический смысл только тогда, когда есть политическая воля к сотрудничеству. Сегодня Москва и Пекин объявлены США стратегическими противниками. Реальные шаги Пентагона указывают на стремление обеспечить себе преимущество в военном противостоянии", - сказал Шойгу на Московской конференции по международной безопасности. "В этих условиях двусторонние отношения между Россией и Китаем по всем параметрам превзошли уровень стратегических связей, став более чем союзническими", - констатировал министр.

https://ria.ru/20230810/vizy-1889228055.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей шойгу, россия, китай