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Шойгу назвал отношения России и Китая союзническими - РИА Новости, 15.08.2023
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10:47 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/soyuzniki-1890135442.html
Шойгу назвал отношения России и Китая союзническими
Шойгу назвал отношения России и Китая союзническими - РИА Новости, 15.08.2023
Шойгу назвал отношения России и Китая союзническими
Двусторонние отношения между Россией и Китаем стали более чем союзническими на фоне действий Вашингтона, объявившего Москву и Пекин своими стратегическими... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T10:47
2023-08-15T10:47
сергей шойгу
россия
китай
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Двусторонние отношения между Россией и Китаем стали более чем союзническими на фоне действий Вашингтона, объявившего Москву и Пекин своими стратегическими противниками, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Опыт российско-американского взаимодействия показывает, что военные контакты имеют практический смысл только тогда, когда есть политическая воля к сотрудничеству. Сегодня Москва и Пекин объявлены США стратегическими противниками. Реальные шаги Пентагона указывают на стремление обеспечить себе преимущество в военном противостоянии", - сказал Шойгу на Московской конференции по международной безопасности. "В этих условиях двусторонние отношения между Россией и Китаем по всем параметрам превзошли уровень стратегических связей, став более чем союзническими", - констатировал министр.
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сергей шойгу, россия, китай
Сергей Шойгу, Россия, Китай
Шойгу назвал отношения России и Китая союзническими

Шойгу: отношения России и Китая стали союзническими на фоне действий США

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСовместные учения РФ и КНР
Совместные учения РФ и КНР - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Совместные учения РФ и КНР. Архивное фото
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Двусторонние отношения между Россией и Китаем стали более чем союзническими на фоне действий Вашингтона, объявившего Москву и Пекин своими стратегическими противниками, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Опыт российско-американского взаимодействия показывает, что военные контакты имеют практический смысл только тогда, когда есть политическая воля к сотрудничеству. Сегодня Москва и Пекин объявлены США стратегическими противниками. Реальные шаги Пентагона указывают на стремление обеспечить себе преимущество в военном противостоянии", - сказал Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.
"В этих условиях двусторонние отношения между Россией и Китаем по всем параметрам превзошли уровень стратегических связей, став более чем союзническими", - констатировал министр.
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