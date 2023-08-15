https://ria.ru/20230815/sotsvyplaty-1890240429.html

Объем соцвыплат в Алтайском крае за пять лет вырос более чем в два раза

Объем соцвыплат в Алтайском крае за пять лет вырос более чем в два раза - РИА Новости, 15.08.2023

Объем соцвыплат в Алтайском крае за пять лет вырос более чем в два раза

Объем всех видов социальных выплат вырос в Алтайском крае за пять лет более чем в два раза, с 20 до 44 миллиардов рублей, рассказал глава региона Виктор Томенко РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T16:12

2023-08-15T16:12

2023-08-15T16:13

алтайский край

общество

барнаул

бийск

алтайский край

виктор томенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852114235_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_4040c8cc8f2ed17632e53eccb02ce815.jpg

БАРНАУЛ, 15 авг - РИА Новости. Объем всех видов социальных выплат вырос в Алтайском крае за пять лет более чем в два раза, с 20 до 44 миллиардов рублей, рассказал глава региона Виктор Томенко в своём телеграм-канале. "В нашем крае продолжается "Марафон долголетия", который мы проводим, чтобы еще больше внимания уделить нашему старшему поколению. Сегодня встретился с "серебряными" волонтерами на ежегодном слете в Барнауле. Рад был погрузиться вместе со всеми участниками в атмосферу доброты, любви, взаимопомощи!" - написал Томенко.Губернатор рассказал, что в крае создано 179 отрядов "серебряных" волонтеров, с каждым годом их количество растет. Также растет число жителей Алтая, благодарных за искреннюю и бескорыстную помощь волонтёров старшего поколения. "Для всех нас работа "серебряных" волонтеров — пример для подражания. Подтверждения есть и на федеральном уровне, например, инициатива из Бийска "Жить активно — мыслить позитивно" признана одним из 20 лучших проектов волонтеров в стране, и теперь другие регионы перенимают наш опыт", - отметил губернатор. На слёте глава региона обсудил с волонтёрами вопросы здравоохранения и социальных выплат. "Объем всех видов социальных выплат в нашем крае за пять лет вырос с 20 до 44 миллиардов рублей. А на этот год заложено уже 53 миллиарда. Одно из недавних решений — дополнительные выплаты "детям войны". Не останавливаемся на достигнутом. С учетом обратной связи и наших возможностей — обсуждаем и другие возможные меры поддержки. Будьте уверены, мы не подведем!", - написал Томенко.

https://ria.ru/20230721/barnaul-1885469794.html

барнаул

бийск

алтайский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, барнаул, бийск, алтайский край, виктор томенко