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Объем соцвыплат в Алтайском крае за пять лет вырос более чем в два раза - РИА Новости, 15.08.2023
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Алтайский край
Алтайский край
 
16:12 15.08.2023 (обновлено: 16:13 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/sotsvyplaty-1890240429.html
Объем соцвыплат в Алтайском крае за пять лет вырос более чем в два раза
Объем соцвыплат в Алтайском крае за пять лет вырос более чем в два раза - РИА Новости, 15.08.2023
Объем соцвыплат в Алтайском крае за пять лет вырос более чем в два раза
Объем всех видов социальных выплат вырос в Алтайском крае за пять лет более чем в два раза, с 20 до 44 миллиардов рублей, рассказал глава региона Виктор Томенко РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T16:12
2023-08-15T16:13
алтайский край
общество
барнаул
бийск
алтайский край
виктор томенко
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БАРНАУЛ, 15 авг - РИА Новости. Объем всех видов социальных выплат вырос в Алтайском крае за пять лет более чем в два раза, с 20 до 44 миллиардов рублей, рассказал глава региона Виктор Томенко в своём телеграм-канале. "В нашем крае продолжается "Марафон долголетия", который мы проводим, чтобы еще больше внимания уделить нашему старшему поколению. Сегодня встретился с "серебряными" волонтерами на ежегодном слете в Барнауле. Рад был погрузиться вместе со всеми участниками в атмосферу доброты, любви, взаимопомощи!" - написал Томенко.Губернатор рассказал, что в крае создано 179 отрядов "серебряных" волонтеров, с каждым годом их количество растет. Также растет число жителей Алтая, благодарных за искреннюю и бескорыстную помощь волонтёров старшего поколения. "Для всех нас работа "серебряных" волонтеров — пример для подражания. Подтверждения есть и на федеральном уровне, например, инициатива из Бийска "Жить активно — мыслить позитивно" признана одним из 20 лучших проектов волонтеров в стране, и теперь другие регионы перенимают наш опыт", - отметил губернатор. На слёте глава региона обсудил с волонтёрами вопросы здравоохранения и социальных выплат. "Объем всех видов социальных выплат в нашем крае за пять лет вырос с 20 до 44 миллиардов рублей. А на этот год заложено уже 53 миллиарда. Одно из недавних решений — дополнительные выплаты "детям войны". Не останавливаемся на достигнутом. С учетом обратной связи и наших возможностей — обсуждаем и другие возможные меры поддержки. Будьте уверены, мы не подведем!", - написал Томенко.
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общество, барнаул, бийск, алтайский край, виктор томенко
Алтайский край, Общество, Барнаул, Бийск, Алтайский край, Виктор Томенко

Объем соцвыплат в Алтайском крае за пять лет вырос более чем в два раза

© iStock.com / erdikocakПодсчет прибыли на калькуляторе
Подсчет прибыли на калькуляторе - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© iStock.com / erdikocak
Подсчет прибыли на калькуляторе. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 15 авг - РИА Новости. Объем всех видов социальных выплат вырос в Алтайском крае за пять лет более чем в два раза, с 20 до 44 миллиардов рублей, рассказал глава региона Виктор Томенко в своём телеграм-канале.
«
"В нашем крае продолжается "Марафон долголетия", который мы проводим, чтобы еще больше внимания уделить нашему старшему поколению. Сегодня встретился с "серебряными" волонтерами на ежегодном слете в Барнауле. Рад был погрузиться вместе со всеми участниками в атмосферу доброты, любви, взаимопомощи!" - написал Томенко.
Губернатор рассказал, что в крае создано 179 отрядов "серебряных" волонтеров, с каждым годом их количество растет. Также растет число жителей Алтая, благодарных за искреннюю и бескорыстную помощь волонтёров старшего поколения.
«
"Для всех нас работа "серебряных" волонтеров — пример для подражания. Подтверждения есть и на федеральном уровне, например, инициатива из Бийска "Жить активно — мыслить позитивно" признана одним из 20 лучших проектов волонтеров в стране, и теперь другие регионы перенимают наш опыт", - отметил губернатор.
На слёте глава региона обсудил с волонтёрами вопросы здравоохранения и социальных выплат.
«
"Объем всех видов социальных выплат в нашем крае за пять лет вырос с 20 до 44 миллиардов рублей. А на этот год заложено уже 53 миллиарда. Одно из недавних решений — дополнительные выплаты "детям войны". Не останавливаемся на достигнутом. С учетом обратной связи и наших возможностей — обсуждаем и другие возможные меры поддержки. Будьте уверены, мы не подведем!", - написал Томенко.
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Алтайский крайОбществоБарнаулБийскАлтайский крайВиктор Томенко
 
 
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