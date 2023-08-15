Объем соцвыплат в Алтайском крае за пять лет вырос более чем в два раза
© iStock.com / erdikocakПодсчет прибыли на калькуляторе
© iStock.com / erdikocak
Подсчет прибыли на калькуляторе. Архивное фото
БАРНАУЛ, 15 авг - РИА Новости. Объем всех видов социальных выплат вырос в Алтайском крае за пять лет более чем в два раза, с 20 до 44 миллиардов рублей, рассказал глава региона Виктор Томенко в своём телеграм-канале.
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"В нашем крае продолжается "Марафон долголетия", который мы проводим, чтобы еще больше внимания уделить нашему старшему поколению. Сегодня встретился с "серебряными" волонтерами на ежегодном слете в Барнауле. Рад был погрузиться вместе со всеми участниками в атмосферу доброты, любви, взаимопомощи!" - написал Томенко.
Губернатор рассказал, что в крае создано 179 отрядов "серебряных" волонтеров, с каждым годом их количество растет. Также растет число жителей Алтая, благодарных за искреннюю и бескорыстную помощь волонтёров старшего поколения.
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"Для всех нас работа "серебряных" волонтеров — пример для подражания. Подтверждения есть и на федеральном уровне, например, инициатива из Бийска "Жить активно — мыслить позитивно" признана одним из 20 лучших проектов волонтеров в стране, и теперь другие регионы перенимают наш опыт", - отметил губернатор.
На слёте глава региона обсудил с волонтёрами вопросы здравоохранения и социальных выплат.
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"Объем всех видов социальных выплат в нашем крае за пять лет вырос с 20 до 44 миллиардов рублей. А на этот год заложено уже 53 миллиарда. Одно из недавних решений — дополнительные выплаты "детям войны". Не останавливаемся на достигнутом. С учетом обратной связи и наших возможностей — обсуждаем и другие возможные меры поддержки. Будьте уверены, мы не подведем!", - написал Томенко.