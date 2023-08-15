https://ria.ru/20230815/sotrudnichestvo-1890257650.html
В КНДР намерены дальше развивать сотрудничество в сфере обороны с Россией
В КНДР намерены дальше развивать сотрудничество в сфере обороны с Россией - РИА Новости, 15.08.2023
В КНДР намерены дальше развивать сотрудничество в сфере обороны с Россией
Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с главой минобороны РФ Сергеем Шойгу подчеркнул намерение далее развивать сотрудничество в сфере РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T17:16
2023-08-15T17:16
2023-08-15T17:28
россия
ким чен ын
москва
пхеньян
космос - риа наука
сергей шойгу
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с главой минобороны РФ Сергеем Шойгу подчеркнул намерение далее развивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности между Москвой и Пхеньяном, заявил во вторник министр обороны КНДР Кан Сун Нам в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности."Он (Ким Чен Ын - ред.) подчеркнул необходимость далее развивать стратегическое и тактическое сотрудничество, взаимодействие между двумя странами в областях обороны и безопасности", - говорится в его обращении участникам пленарного заседания "Безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе". Его обращение зачитал атташе по вопросам обороны КНДР.
https://ria.ru/20230815/voyna-1890258337.html
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россия, ким чен ын, москва, пхеньян, космос - риа наука, сергей шойгу
Россия, Ким Чен Ын, Москва, Пхеньян, Космос - РИА Наука, Сергей Шойгу
В КНДР намерены дальше развивать сотрудничество в сфере обороны с Россией
Ким Чен Ын намерен дальше развивать сотрудничество в сфере обороны с Россией