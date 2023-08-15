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Шойгу оценил сотрудничество России и Намибии - РИА Новости, 15.08.2023
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15:11 15.08.2023 (обновлено: 15:56 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/sotrudnichestvo-1890222618.html
Шойгу оценил сотрудничество России и Намибии
Шойгу оценил сотрудничество России и Намибии - РИА Новости, 15.08.2023
Шойгу оценил сотрудничество России и Намибии
Российско-намибийское сотрудничество в последние годы приобрело позитивную динамику, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T15:11
2023-08-15T15:56
россия
намибия
сергей шойгу
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Российско-намибийское сотрудничество в последние годы приобрело позитивную динамику, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. &quot;С удовлетворением отмечаем, что российско-намибийские отношения в последние годы приобрели позитивную динамику. Они основаны исключительно на принципах взаимного уважения и учёта интересов друг друга&quot;, - сказал он в ходе рабочей встречи с министром по делам обороны и ветеранов Намибии Франсом Капофи.Сегодняшняя встреча на полях XI Московской конференции по международной безопасности, отметил Шойгу, стала очередным шагом в развитии двусторонних военных связей. "Предлагаю обсудить актуальные направления взаимодействия оборонных ведомств России и Намибии", - сказал министр, открывая встречу. Характер сотрудничества между Россией и Намибией Шойгу охарактеризовал как "традиционно дружественный".Капофи в свою очередь заметил, что "Россия - великая красивая страна". "Мы очень ценим, мы ценим на высшем уровне этот уровень взаимодействия между Намибией и Российской Федерацией. И мы, конечно же, хотим продолжать наращивать сотрудничество между государствами", - добавил министр.
https://ria.ru/20230727/namibiya-1886561290.html
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россия, намибия, сергей шойгу
Россия, Намибия, Сергей Шойгу
Шойгу оценил сотрудничество России и Намибии

Шойгу: сотрудничество с Намибией в последние годы приобрело позитивную динамику

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на XI Московской конференции по международной безопасности
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на XI Московской конференции по международной безопасности - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на XI Московской конференции по международной безопасности
Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Российско-намибийское сотрудничество в последние годы приобрело позитивную динамику, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«

"С удовлетворением отмечаем, что российско-намибийские отношения в последние годы приобрели позитивную динамику. Они основаны исключительно на принципах взаимного уважения и учёта интересов друг друга", - сказал он в ходе рабочей встречи с министром по делам обороны и ветеранов Намибии Франсом Капофи.

Сегодняшняя встреча на полях XI Московской конференции по международной безопасности, отметил Шойгу, стала очередным шагом в развитии двусторонних военных связей.
«
"Предлагаю обсудить актуальные направления взаимодействия оборонных ведомств России и Намибии", - сказал министр, открывая встречу.
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Характер сотрудничества между Россией и Намибией Шойгу охарактеризовал как "традиционно дружественный".
Капофи в свою очередь заметил, что "Россия - великая красивая страна". "Мы очень ценим, мы ценим на высшем уровне этот уровень взаимодействия между Намибией и Российской Федерацией. И мы, конечно же, хотим продолжать наращивать сотрудничество между государствами", - добавил министр.
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