https://ria.ru/20230815/sotrudnichestvo-1890219973.html

Шойгу отметил укрепление военного сотрудничества с Монголией

Шойгу отметил укрепление военного сотрудничества с Монголией - РИА Новости, 15.08.2023

Шойгу отметил укрепление военного сотрудничества с Монголией

Российско-монгольское сотрудничество в военной сфере укрепляется, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T14:58

2023-08-15T14:58

2023-08-15T14:58

сергей шойгу

россия

монголия

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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Российско-монгольское сотрудничество в военной сфере укрепляется, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Как бы ни изменялась международная обстановка, курс на укрепление двустороннего взаимодействия остается неизменным", - сказал Шойгу в ходе рабочей встречи с министром обороны Монголии Гурсэдийном Сайханбаяром на полях XI Московской конференции по международной безопасности. "Уверен, что эта встреча послужит развитию отношений в оборонной сфере", - добавил Шойгу, отметив, что рад возможности обсудить "актуальные вопросы двустороннего военного взаимодействия". За вековой период сотрудничества народы двух стран "пережили многое", продолжил министр. "Плечом к плечу отстаивали независимость наших государств на полях сражений, в том числе и в битве против японских захватчиков на реке Халхин-Гол, 85-ю годовщину победы в которой мы отметим в следующем году", - сказал Шойгу, отметив, что "традиционно добрососедские российско-монгольские связи имеют многолетнюю историю".

https://ria.ru/20220907/mongoliya-1815168116.html

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монголия

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сергей шойгу, россия, монголия