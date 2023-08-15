https://ria.ru/20230815/sotrudnichestvo-1890219973.html
Шойгу отметил укрепление военного сотрудничества с Монголией
Шойгу отметил укрепление военного сотрудничества с Монголией - РИА Новости, 15.08.2023
Шойгу отметил укрепление военного сотрудничества с Монголией
Российско-монгольское сотрудничество в военной сфере укрепляется, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T14:58
2023-08-15T14:58
2023-08-15T14:58
сергей шойгу
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Российско-монгольское сотрудничество в военной сфере укрепляется, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Как бы ни изменялась международная обстановка, курс на укрепление двустороннего взаимодействия остается неизменным", - сказал Шойгу в ходе рабочей встречи с министром обороны Монголии Гурсэдийном Сайханбаяром на полях XI Московской конференции по международной безопасности. "Уверен, что эта встреча послужит развитию отношений в оборонной сфере", - добавил Шойгу, отметив, что рад возможности обсудить "актуальные вопросы двустороннего военного взаимодействия". За вековой период сотрудничества народы двух стран "пережили многое", продолжил министр. "Плечом к плечу отстаивали независимость наших государств на полях сражений, в том числе и в битве против японских захватчиков на реке Халхин-Гол, 85-ю годовщину победы в которой мы отметим в следующем году", - сказал Шойгу, отметив, что "традиционно добрососедские российско-монгольские связи имеют многолетнюю историю".
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сергей шойгу, россия, монголия
Сергей Шойгу, Россия, Монголия
Шойгу отметил укрепление военного сотрудничества с Монголией
Шойгу: курс на укрепление взаимодействия России и Монголии остается неизменным
КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Российско-монгольское сотрудничество в военной сфере укрепляется, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«
"Как бы ни изменялась международная обстановка, курс на укрепление двустороннего взаимодействия остается неизменным", - сказал Шойгу в ходе рабочей встречи с министром обороны Монголии Гурсэдийном Сайханбаяром на полях XI Московской конференции по международной безопасности.
"Уверен, что эта встреча послужит развитию отношений в оборонной сфере", - добавил Шойгу, отметив, что рад возможности обсудить "актуальные вопросы двустороннего военного взаимодействия".
За вековой период сотрудничества народы двух стран "пережили многое", продолжил министр.
"Плечом к плечу отстаивали независимость наших государств на полях сражений, в том числе и в битве против японских захватчиков на реке Халхин-Гол, 85-ю годовщину победы в которой мы отметим в следующем году", - сказал Шойгу, отметив, что "традиционно добрососедские российско-монгольские связи имеют многолетнюю историю".
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