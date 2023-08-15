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Слуцкий прокомментировал идею офиса НАТО о вступлении Украины в альянс - РИА Новости, 15.08.2023
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22:04 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/slutskiy-1890307914.html
Слуцкий прокомментировал идею офиса НАТО о вступлении Украины в альянс
Слуцкий прокомментировал идею офиса НАТО о вступлении Украины в альянс - РИА Новости, 15.08.2023
Слуцкий прокомментировал идею офиса НАТО о вступлении Украины в альянс
Председатель думского комитета по международным делам и лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил в своём телеграм-канале, что "торг" НАТО относительно... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T22:04
2023-08-15T22:04
в мире
россия
украина
киев
леонид слуцкий (политик)
нато
лдпр
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Председатель думского комитета по международным делам и лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил в своём телеграм-канале, что "торг" НАТО относительно вступления Украины в состав Альянса в обмен на новые регионы РФ нереализуем и может означать осознание неизбежности победы России. Ранее по сообщению норвежского издания VG стало известно, что глава офиса генсека НАТО не исключает, что Украина может получить членство в альянсе в обмен на уступку части своих территорий России. "Идея главы офиса генсека НАТО о возможном размене Киевом "спорных территорий" на членство в Альянсе малореализуемая, но весьма говорящая. Русофобский консенсус, похоже, начинает давать трещину в западном обществе. И - вуаля - там уже готовы перейти к "торгу",- отметил Слуцкий.Он объяснил это тем, что украинский конфликт становится обременительным для Запада и влечёт за собой давление на правящие элиты Вашингтона и Брюсселя. Также Слуцкий отметил, что "заигрывание НАТО с режимом Зеленского создавало и создает угрозу безопасности России".
https://ria.ru/20230815/nato-1890285647.html
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в мире, россия, украина, киев, леонид слуцкий (политик), нато, лдпр
В мире, Россия, Украина, Киев, Леонид Слуцкий (политик), НАТО, ЛДПР
Слуцкий прокомментировал идею офиса НАТО о вступлении Украины в альянс

Слуцкий: торг НАТО об Украине и новых регионах России говорит о провале планов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Председатель думского комитета по международным делам и лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил в своём телеграм-канале, что "торг" НАТО относительно вступления Украины в состав Альянса в обмен на новые регионы РФ нереализуем и может означать осознание неизбежности победы России.
Ранее по сообщению норвежского издания VG стало известно, что глава офиса генсека НАТО не исключает, что Украина может получить членство в альянсе в обмен на уступку части своих территорий России.
«
"Идея главы офиса генсека НАТО о возможном размене Киевом "спорных территорий" на членство в Альянсе малореализуемая, но весьма говорящая. Русофобский консенсус, похоже, начинает давать трещину в западном обществе. И - вуаля - там уже готовы перейти к "торгу",- отметил Слуцкий.
Он объяснил это тем, что украинский конфликт становится обременительным для Запада и влечёт за собой давление на правящие элиты Вашингтона и Брюсселя.
Также Слуцкий отметил, что "заигрывание НАТО с режимом Зеленского создавало и создает угрозу безопасности России".
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Медведев прокомментировал заявления офиса НАТО о вступлении Украины
Вчера, 18:57
 
В миреРоссияУкраинаКиевЛеонид Слуцкий (политик)НАТОЛДПР
 
 
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