https://ria.ru/20230815/slutskiy-1890307914.html

Слуцкий прокомментировал идею офиса НАТО о вступлении Украины в альянс

Слуцкий прокомментировал идею офиса НАТО о вступлении Украины в альянс - РИА Новости, 15.08.2023

Слуцкий прокомментировал идею офиса НАТО о вступлении Украины в альянс

Председатель думского комитета по международным делам и лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил в своём телеграм-канале, что "торг" НАТО относительно... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T22:04

2023-08-15T22:04

2023-08-15T22:04

в мире

россия

украина

киев

леонид слуцкий (политик)

нато

лдпр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852166922_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_8b326d5684350b9ac215cd5fa03f69a7.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Председатель думского комитета по международным делам и лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил в своём телеграм-канале, что "торг" НАТО относительно вступления Украины в состав Альянса в обмен на новые регионы РФ нереализуем и может означать осознание неизбежности победы России. Ранее по сообщению норвежского издания VG стало известно, что глава офиса генсека НАТО не исключает, что Украина может получить членство в альянсе в обмен на уступку части своих территорий России. "Идея главы офиса генсека НАТО о возможном размене Киевом "спорных территорий" на членство в Альянсе малореализуемая, но весьма говорящая. Русофобский консенсус, похоже, начинает давать трещину в западном обществе. И - вуаля - там уже готовы перейти к "торгу",- отметил Слуцкий.Он объяснил это тем, что украинский конфликт становится обременительным для Запада и влечёт за собой давление на правящие элиты Вашингтона и Брюсселя. Также Слуцкий отметил, что "заигрывание НАТО с режимом Зеленского создавало и создает угрозу безопасности России".

https://ria.ru/20230815/nato-1890285647.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, киев, леонид слуцкий (политик), нато, лдпр