Слуцкий прокомментировал идею офиса НАТО о вступлении Украины в альянс
Слуцкий: торг НАТО об Украине и новых регионах России говорит о провале планов
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Председатель думского комитета по международным делам и лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил в своём телеграм-канале, что "торг" НАТО относительно вступления Украины в состав Альянса в обмен на новые регионы РФ нереализуем и может означать осознание неизбежности победы России.
Ранее по сообщению норвежского издания VG стало известно, что глава офиса генсека НАТО не исключает, что Украина может получить членство в альянсе в обмен на уступку части своих территорий России.
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"Идея главы офиса генсека НАТО о возможном размене Киевом "спорных территорий" на членство в Альянсе малореализуемая, но весьма говорящая. Русофобский консенсус, похоже, начинает давать трещину в западном обществе. И - вуаля - там уже готовы перейти к "торгу",- отметил Слуцкий.
Он объяснил это тем, что украинский конфликт становится обременительным для Запада и влечёт за собой давление на правящие элиты Вашингтона и Брюсселя.
Также Слуцкий отметил, что "заигрывание НАТО с режимом Зеленского создавало и создает угрозу безопасности России".