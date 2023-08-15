Рейтинг@Mail.ru
Ситуация в Нигере говорит о снижении влияния Вашингтона в мире, заявил Наги - РИА Новости, 15.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:52 15.08.2023 (обновлено: 17:58 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/situatsiya-1890265655.html
Ситуация в Нигере говорит о снижении влияния Вашингтона в мире, заявил Наги
Ситуация в Нигере говорит о снижении влияния Вашингтона в мире, заявил Наги - РИА Новости, 15.08.2023
Ситуация в Нигере говорит о снижении влияния Вашингтона в мире, заявил Наги
Нежелание новых властей Нигера идти на уступки Соединенным Штатам свидетельствует о снижении американского влияния в мире и конце однополярного мира, пишет во... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T17:52
2023-08-15T17:58
в мире
нигер
politico
виктория нуланд
сша
африка
джо байден
мохамед базум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888109442_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_42069197bfdb1bfe9e1970dfd0d04312.jpg
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Нежелание новых властей Нигера идти на уступки Соединенным Штатам свидетельствует о снижении американского влияния в мире и конце однополярного мира, пишет во вторник издание Politico со ссылкой на бывшего помощника госсекретаря США по делам Африки Тибора Наги. "Это больше не однополярный мир. Он скорее биполярный, и существует множество средних держав, у которых полно рычагов влияния", - приводит издание его слова. Как отмечает Politico, если правительство президента США Джо Байдена хочет сохранить влияние в Западной Африке, необходимо найти способ договориться с мятежниками, пришедшими к власти в Нигере. В случае ухода США освободившееся место займет Китай или Россия, а также это повлечет утрату многомиллионных вложений, подчеркивает издание. По словам источников, знакомых с ситуацией в регионе, Нигер слишком важен для США вне зависимости от того, кто стоит во главе, поскольку с 2012 года американские власти выделили 500 миллионов долларов на обучение нигерской армии, включая 100 миллионов на сооружение базы вблизи Агадеса, на которой базируются американские беспилотники. Ранее у заместителя главы американского госдепа Виктории Нуланд состоялась встреча с назначенным начальником генштаба ВС Нигера Муссой Салау Барму, а также тремя его ближайшими соратниками. Согласно телеканалу CNN, визит Нуланд в Нигер оказался безрезультатным, несмотря на проведенные ею "откровенные" переговоры. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа страны ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230815/niger-1890169447.html
https://ria.ru/20230815/niger-1890093791.html
нигер
сша
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888109442_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1c32dd813b01bc3e97d7c747d3f7e731.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нигер, politico, виктория нуланд, сша, африка, джо байден, мохамед базум
В мире, Нигер, Politico, Виктория Нуланд, США, Африка, Джо Байден, Мохамед Базум
Ситуация в Нигере говорит о снижении влияния Вашингтона в мире, заявил Наги

Наги: ситуация в Нигере говорит о снижении влияния Вашингтона в мире

© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Нежелание новых властей Нигера идти на уступки Соединенным Штатам свидетельствует о снижении американского влияния в мире и конце однополярного мира, пишет во вторник издание Politico со ссылкой на бывшего помощника госсекретаря США по делам Африки Тибора Наги.
«
"Это больше не однополярный мир. Он скорее биполярный, и существует множество средних держав, у которых полно рычагов влияния", - приводит издание его слова.
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Путин и президент Мали обсудили ситуацию вокруг Нигера
Вчера, 12:21
Как отмечает Politico, если правительство президента США Джо Байдена хочет сохранить влияние в Западной Африке, необходимо найти способ договориться с мятежниками, пришедшими к власти в Нигере. В случае ухода США освободившееся место займет Китай или Россия, а также это повлечет утрату многомиллионных вложений, подчеркивает издание.
По словам источников, знакомых с ситуацией в регионе, Нигер слишком важен для США вне зависимости от того, кто стоит во главе, поскольку с 2012 года американские власти выделили 500 миллионов долларов на обучение нигерской армии, включая 100 миллионов на сооружение базы вблизи Агадеса, на которой базируются американские беспилотники.
Ранее у заместителя главы американского госдепа Виктории Нуланд состоялась встреча с назначенным начальником генштаба ВС Нигера Муссой Салау Барму, а также тремя его ближайшими соратниками. Согласно телеканалу CNN, визит Нуланд в Нигер оказался безрезультатным, несмотря на проведенные ею "откровенные" переговоры.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа страны ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Сторонники президента Нигера Мохамеда Базума во время акции в его поддержку в Ниамее - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Глава МИД Нигера заявил, что ЭКОВАС никогда не признает новую власть
Вчера, 02:23
 
В миреНигерPoliticoВиктория НуландСШААфрикаДжо БайденМохамед Базум
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала