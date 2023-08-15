Ситуация в Нигере говорит о снижении влияния Вашингтона в мире, заявил Наги
Наги: ситуация в Нигере говорит о снижении влияния Вашингтона в мире
© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Нежелание новых властей Нигера идти на уступки Соединенным Штатам свидетельствует о снижении американского влияния в мире и конце однополярного мира, пишет во вторник издание Politico со ссылкой на бывшего помощника госсекретаря США по делам Африки Тибора Наги.
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"Это больше не однополярный мир. Он скорее биполярный, и существует множество средних держав, у которых полно рычагов влияния", - приводит издание его слова.
Как отмечает Politico, если правительство президента США Джо Байдена хочет сохранить влияние в Западной Африке, необходимо найти способ договориться с мятежниками, пришедшими к власти в Нигере. В случае ухода США освободившееся место займет Китай или Россия, а также это повлечет утрату многомиллионных вложений, подчеркивает издание.
По словам источников, знакомых с ситуацией в регионе, Нигер слишком важен для США вне зависимости от того, кто стоит во главе, поскольку с 2012 года американские власти выделили 500 миллионов долларов на обучение нигерской армии, включая 100 миллионов на сооружение базы вблизи Агадеса, на которой базируются американские беспилотники.
Ранее у заместителя главы американского госдепа Виктории Нуланд состоялась встреча с назначенным начальником генштаба ВС Нигера Муссой Салау Барму, а также тремя его ближайшими соратниками. Согласно телеканалу CNN, визит Нуланд в Нигер оказался безрезультатным, несмотря на проведенные ею "откровенные" переговоры.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа страны ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.