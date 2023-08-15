https://ria.ru/20230815/situatsiya-1890265655.html

Ситуация в Нигере говорит о снижении влияния Вашингтона в мире, заявил Наги

Ситуация в Нигере говорит о снижении влияния Вашингтона в мире, заявил Наги - РИА Новости, 15.08.2023

Ситуация в Нигере говорит о снижении влияния Вашингтона в мире, заявил Наги

Нежелание новых властей Нигера идти на уступки Соединенным Штатам свидетельствует о снижении американского влияния в мире и конце однополярного мира, пишет во... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T17:52

2023-08-15T17:52

2023-08-15T17:58

в мире

нигер

politico

виктория нуланд

сша

африка

джо байден

мохамед базум

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Нежелание новых властей Нигера идти на уступки Соединенным Штатам свидетельствует о снижении американского влияния в мире и конце однополярного мира, пишет во вторник издание Politico со ссылкой на бывшего помощника госсекретаря США по делам Африки Тибора Наги. "Это больше не однополярный мир. Он скорее биполярный, и существует множество средних держав, у которых полно рычагов влияния", - приводит издание его слова. Как отмечает Politico, если правительство президента США Джо Байдена хочет сохранить влияние в Западной Африке, необходимо найти способ договориться с мятежниками, пришедшими к власти в Нигере. В случае ухода США освободившееся место займет Китай или Россия, а также это повлечет утрату многомиллионных вложений, подчеркивает издание. По словам источников, знакомых с ситуацией в регионе, Нигер слишком важен для США вне зависимости от того, кто стоит во главе, поскольку с 2012 года американские власти выделили 500 миллионов долларов на обучение нигерской армии, включая 100 миллионов на сооружение базы вблизи Агадеса, на которой базируются американские беспилотники. Ранее у заместителя главы американского госдепа Виктории Нуланд состоялась встреча с назначенным начальником генштаба ВС Нигера Муссой Салау Барму, а также тремя его ближайшими соратниками. Согласно телеканалу CNN, визит Нуланд в Нигер оказался безрезультатным, несмотря на проведенные ею "откровенные" переговоры. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа страны ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230815/niger-1890169447.html

https://ria.ru/20230815/niger-1890093791.html

нигер

сша

африка

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в мире, нигер, politico, виктория нуланд, сша, африка, джо байден, мохамед базум