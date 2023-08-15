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Шойгу заявил об увеличении производства танков, ракет, артиллерии и БПЛА - РИА Новости, 15.08.2023
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11:05 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/shoygu-1890141166.html
Шойгу заявил об увеличении производства танков, ракет, артиллерии и БПЛА
Шойгу заявил об увеличении производства танков, ракет, артиллерии и БПЛА - РИА Новости, 15.08.2023
Шойгу заявил об увеличении производства танков, ракет, артиллерии и БПЛА
На фоне специальной военной операции в России в сжатые сроки кратно увеличено производство ракетно-артиллерийского вооружения, танков и другой бронетехники, а... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T11:05
2023-08-15T11:05
безопасность
россия
сергей шойгу
форум "армия — 2023"
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. На фоне специальной военной операции в России в сжатые сроки кратно увеличено производство ракетно-артиллерийского вооружения, танков и другой бронетехники, а также беспилотников, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "В сжатые сроки кратно увеличено производство ракетно-артиллерийского вооружения, танков и другой бронетехники, беспилотных летательных аппаратов", - сказал Шойгу на Московской конференции по международной безопасности. По его словам, необходимость нарастить выпуск боевой техники и боеприпасов в условиях западных санкций придала дополнительный импульс развитию импортозамещения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса России.
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безопасность, россия, сергей шойгу, форум "армия — 2023"
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Форум "Армия — 2023"
Шойгу заявил об увеличении производства танков, ракет, артиллерии и БПЛА

Шойгу заявил о кратном увеличении производства танков, ракет, артиллерии и БПЛА

© Фото: пресс-служба правительства Самарской областиНа форуме "Армия-2023"
На форуме Армия-2023
© Фото: пресс-служба правительства Самарской области
На форуме "Армия-2023". Архивное фото
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. На фоне специальной военной операции в России в сжатые сроки кратно увеличено производство ракетно-артиллерийского вооружения, танков и другой бронетехники, а также беспилотников, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В сжатые сроки кратно увеличено производство ракетно-артиллерийского вооружения, танков и другой бронетехники, беспилотных летательных аппаратов", - сказал Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.
По его словам, необходимость нарастить выпуск боевой техники и боеприпасов в условиях западных санкций придала дополнительный импульс развитию импортозамещения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса России.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Шойгу заявил о слабых сторонах западной техники
Вчера, 10:34
 
БезопасностьРоссияСергей ШойгуФорум "Армия — 2023"
 
 
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