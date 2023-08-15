https://ria.ru/20230815/shoygu-1890141166.html

Шойгу заявил об увеличении производства танков, ракет, артиллерии и БПЛА

Шойгу заявил об увеличении производства танков, ракет, артиллерии и БПЛА - РИА Новости, 15.08.2023

Шойгу заявил об увеличении производства танков, ракет, артиллерии и БПЛА

На фоне специальной военной операции в России в сжатые сроки кратно увеличено производство ракетно-артиллерийского вооружения, танков и другой бронетехники, а... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T11:05

2023-08-15T11:05

2023-08-15T11:05

безопасность

россия

сергей шойгу

форум "армия — 2023"

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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. На фоне специальной военной операции в России в сжатые сроки кратно увеличено производство ракетно-артиллерийского вооружения, танков и другой бронетехники, а также беспилотников, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "В сжатые сроки кратно увеличено производство ракетно-артиллерийского вооружения, танков и другой бронетехники, беспилотных летательных аппаратов", - сказал Шойгу на Московской конференции по международной безопасности. По его словам, необходимость нарастить выпуск боевой техники и боеприпасов в условиях западных санкций придала дополнительный импульс развитию импортозамещения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса России.

https://ria.ru/20230815/shoygu-1890131154.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, сергей шойгу, форум "армия — 2023"