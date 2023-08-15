https://ria.ru/20230815/shoygu-1890141166.html
Шойгу заявил об увеличении производства танков, ракет, артиллерии и БПЛА
Шойгу заявил об увеличении производства танков, ракет, артиллерии и БПЛА - РИА Новости, 15.08.2023
Шойгу заявил об увеличении производства танков, ракет, артиллерии и БПЛА
На фоне специальной военной операции в России в сжатые сроки кратно увеличено производство ракетно-артиллерийского вооружения, танков и другой бронетехники, а... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T11:05
2023-08-15T11:05
2023-08-15T11:05
безопасность
россия
сергей шойгу
форум "армия — 2023"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1890070025_0:57:1280:777_1920x0_80_0_0_ca1373f5f716a3112c5cd6381faa33d6.jpg
КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. На фоне специальной военной операции в России в сжатые сроки кратно увеличено производство ракетно-артиллерийского вооружения, танков и другой бронетехники, а также беспилотников, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "В сжатые сроки кратно увеличено производство ракетно-артиллерийского вооружения, танков и другой бронетехники, беспилотных летательных аппаратов", - сказал Шойгу на Московской конференции по международной безопасности. По его словам, необходимость нарастить выпуск боевой техники и боеприпасов в условиях западных санкций придала дополнительный импульс развитию импортозамещения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса России.
https://ria.ru/20230815/shoygu-1890131154.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1890070025_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_8293e1ba9cee534ee8ded71e9e72e527.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу, форум "армия — 2023"
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Форум "Армия — 2023"
Шойгу заявил об увеличении производства танков, ракет, артиллерии и БПЛА
Шойгу заявил о кратном увеличении производства танков, ракет, артиллерии и БПЛА
КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. На фоне специальной военной операции в России в сжатые сроки кратно увеличено производство ракетно-артиллерийского вооружения, танков и другой бронетехники, а также беспилотников, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В сжатые сроки кратно увеличено производство ракетно-артиллерийского вооружения, танков и другой бронетехники, беспилотных летательных аппаратов", - сказал Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.
По его словам, необходимость нарастить выпуск боевой техники и боеприпасов в условиях западных санкций придала дополнительный импульс развитию импортозамещения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса России.
Шойгу заявил о слабых сторонах западной техники