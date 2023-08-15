https://ria.ru/20230815/samokat-1890242192.html

Глава СК поручил завести дело после наезда самоката на женщину и ребенка

Глава СК поручил завести дело после наезда самоката на женщину и ребенка - РИА Новости, 15.08.2023

Глава СК поручил завести дело после наезда самоката на женщину и ребенка

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как самокатчик в Краснодаре сбил... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T16:22

2023-08-15T16:22

2023-08-15T16:22

происшествия

россия

краснодар

александр бастрыкин

происшествия – радио sputnik

следственный комитет россии (ск рф)

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СОЧИ, 15 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как самокатчик в Краснодаре сбил женщину с ребёнком. Видео было опубликовано днем в понедельник в телеграм-канале "ДТП Краснодар". На кадрах видно, как самокатчик на пешеходном переходе сбивает женщину с ребенком на руках и продолжает двигаться дальше. После происшествия СУСК РФ по Кубани начало проверку. "Председатель Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело по факту травмирования женщины и ребенка в результате наезда самоката в Краснодаре", - говорится в телеграм-канале СК РФ. Уточняется, что пострадавшим была оказана помощь, также известно, что виновник с места происшествия скрылся, следователи пытаются установить его личность.

https://ria.ru/20230815/delo-1890234612.html

https://ria.ru/20230731/samokat-1887360152.html

россия

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происшествия, россия, краснодар, александр бастрыкин, происшествия – радио sputnik, следственный комитет россии (ск рф)