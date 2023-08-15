https://ria.ru/20230815/rubl-1890144421.html

Рубль растерял утренний рост и перешел к снижению

Рубль растерял утренний рост и перешел к снижению - РИА Новости, 15.08.2023

Рубль растерял утренний рост и перешел к снижению

Рубль потерял весь утренний рост и начал снижаться к остальным валютам, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T11:15

2023-08-15T11:15

2023-08-15T14:05

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

доллар

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152910/51/1529105136_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d2695d7503534fdd5fa2b63ae6879ff2.jpg

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Рубль потерял весь утренний рост и начал снижаться к остальным валютам, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 11:00 мск поднялся до 98,24 рубля, прибавив 57 копеек, а перед этим уже подскакивал до 99,01 рубля, юань вырос на три копейки и достиг курса в 13,42 рубля. Евро поднялся до 107,43 рубля, подорожав на 38 копеек.В начале торгов в моменте доллар опускался на 5,06 рубля по сравнению со вчерашним закрытием, до 92,6 рубля, евро — на 3,3 рубля, до 103,75 рубля, юань максимально дешевел утром на 32 копейки, до 13,07 рубля, но затем основные иностранные валюты откатились вверх. Доллар в основном колебался у уровня в 96 рублей, юань у 13,1 рубля, евро в районе 105 рублей.Во вторник совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов, до 12% годовых. Этот показатель стал максимальным с мая 2022 года.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, московская биржа, доллар, россия