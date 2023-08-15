https://ria.ru/20230815/rostov-1890286872.html

Ярославский город Ростов может стать Великим в конце 2024 года

Ярославский город Ростов может стать Великим в конце 2024 года - РИА Новости, 15.08.2023

Ярославский город Ростов может стать Великим в конце 2024 года

Переименование города Ростов в Ярославской области на Ростов Великий может состояться в конце 2024 года, сообщает правительство региона. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T19:01

2023-08-15T19:01

2023-08-15T19:02

ярославская область

общество

ростов

ярославская область

михаил евраев

ярославская областная дума

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Переименование города Ростов в Ярославской области на Ростов Великий может состояться в конце 2024 года, сообщает правительство региона. Сообщается, что в ходе рабочего совещания с главами муниципальных образований Ярославской области губернатор Михаил Евраев подчеркнул, что вопрос переименования Ростова в Ростов Великий обсуждается уже более года, эту работу, по его словам, важно довести до логического завершения. Сейчас активисты проводят опрос жителей города, который завершится в октябре, отметил губернатор. По поручению главы региона сформирован оргкомитет по переименованию Ростова. "Одновременно с этим формируем установленный законом пакет документов, который будет передан в Ярославскую областную Думу нового созыва для принятия соответствующего решения. После чего наши парламентарии направят запрос о смене названия города в Государственную Думу Российской Федерации. Считаю, что поддержку получим на всех уровнях, и Ростов будет носить заслуженное полноценное имя – Ростов Великий", - рассказал Евраев на совещании. По данным областного правительства, согласно разработанному плану федеральный закон о переименовании населенного пункта может быть принят в третьем-четвертом квартале 2024 года. Также на совещании Евраев отметил важность преобразований в городе и повышения качества жизни ростовцев. "Важно не только город переименовать, важно привести его в порядок. Ремонты дорог и системы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство общественных пространств и дворов, архитектурная подсветка зданий, инвестиционные и экологические проекты, например, по очистке озера Неро – Ростов не только по названию должен быть великим, но и по форме, и по содержанию", - подчеркнул глава Ярославской области. На важный для горожан вопрос, какие затраты повлечет за собой смена названия города, ответил директор департамента региональной политики и взаимодействия с органами местного самоуправления Ярославской области Евгений Чуркин. "Для граждан смена наименования финансовых затрат не несет. Замена паспортов будет производиться по истечению срока их действия. Для юрлиц и индивидуальных предпринимателей затраты потребуются на оплату госпошлины в случае, если им потребуется внести изменения в уставные документы. В единый государственный реестр юридических лиц изменения будут внесены автоматически", - рассказал Чуркин.

https://ria.ru/20230812/rostov-1889676104.html

https://ria.ru/20230707/dorogi-1882875693.html

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ярославская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ростов, ярославская область, михаил евраев, ярославская областная дума