https://ria.ru/20230815/rostov-1890286872.html
Ярославский город Ростов может стать Великим в конце 2024 года
Ярославский город Ростов может стать Великим в конце 2024 года - РИА Новости, 15.08.2023
Ярославский город Ростов может стать Великим в конце 2024 года
Переименование города Ростов в Ярославской области на Ростов Великий может состояться в конце 2024 года, сообщает правительство региона. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T19:01
2023-08-15T19:01
2023-08-15T19:02
ярославская область
общество
ростов
ярославская область
михаил евраев
ярославская областная дума
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Переименование города Ростов в Ярославской области на Ростов Великий может состояться в конце 2024 года, сообщает правительство региона. Сообщается, что в ходе рабочего совещания с главами муниципальных образований Ярославской области губернатор Михаил Евраев подчеркнул, что вопрос переименования Ростова в Ростов Великий обсуждается уже более года, эту работу, по его словам, важно довести до логического завершения. Сейчас активисты проводят опрос жителей города, который завершится в октябре, отметил губернатор. По поручению главы региона сформирован оргкомитет по переименованию Ростова. "Одновременно с этим формируем установленный законом пакет документов, который будет передан в Ярославскую областную Думу нового созыва для принятия соответствующего решения. После чего наши парламентарии направят запрос о смене названия города в Государственную Думу Российской Федерации. Считаю, что поддержку получим на всех уровнях, и Ростов будет носить заслуженное полноценное имя – Ростов Великий", - рассказал Евраев на совещании. По данным областного правительства, согласно разработанному плану федеральный закон о переименовании населенного пункта может быть принят в третьем-четвертом квартале 2024 года. Также на совещании Евраев отметил важность преобразований в городе и повышения качества жизни ростовцев. "Важно не только город переименовать, важно привести его в порядок. Ремонты дорог и системы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство общественных пространств и дворов, архитектурная подсветка зданий, инвестиционные и экологические проекты, например, по очистке озера Неро – Ростов не только по названию должен быть великим, но и по форме, и по содержанию", - подчеркнул глава Ярославской области. На важный для горожан вопрос, какие затраты повлечет за собой смена названия города, ответил директор департамента региональной политики и взаимодействия с органами местного самоуправления Ярославской области Евгений Чуркин. "Для граждан смена наименования финансовых затрат не несет. Замена паспортов будет производиться по истечению срока их действия. Для юрлиц и индивидуальных предпринимателей затраты потребуются на оплату госпошлины в случае, если им потребуется внести изменения в уставные документы. В единый государственный реестр юридических лиц изменения будут внесены автоматически", - рассказал Чуркин.
https://ria.ru/20230812/rostov-1889676104.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ростов, ярославская область, михаил евраев, ярославская областная дума
Ярославская область, Общество, Ростов, Ярославская область, Михаил Евраев, Ярославская областная Дума
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Переименование города Ростов в Ярославской области на Ростов Великий может состояться в конце 2024 года, сообщает правительство региона.
Сообщается, что в ходе рабочего совещания с главами муниципальных образований Ярославской области губернатор Михаил Евраев
подчеркнул, что вопрос переименования Ростова в Ростов Великий обсуждается уже более года, эту работу, по его словам, важно довести до логического завершения. Сейчас активисты проводят опрос жителей города, который завершится в октябре, отметил губернатор. По поручению главы региона сформирован оргкомитет по переименованию Ростова.
В Ростове открыли точки сбора подписей за переименование города
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"Одновременно с этим формируем установленный законом пакет документов, который будет передан в Ярославскую областную Думу
нового созыва для принятия соответствующего решения. После чего наши парламентарии направят запрос о смене названия города в Государственную Думу Российской Федерации. Считаю, что поддержку получим на всех уровнях, и Ростов будет носить заслуженное полноценное имя – Ростов Великий", - рассказал Евраев на совещании.
По данным областного правительства, согласно разработанному плану федеральный закон о переименовании населенного пункта может быть принят в третьем-четвертом квартале 2024 года.
Также на совещании Евраев отметил важность преобразований в городе и повышения качества жизни ростовцев. "Важно не только город переименовать, важно привести его в порядок. Ремонты дорог и системы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство общественных пространств и дворов, архитектурная подсветка зданий, инвестиционные и экологические проекты, например, по очистке озера Неро – Ростов не только по названию должен быть великим, но и по форме, и по содержанию", - подчеркнул глава Ярославской области.
На важный для горожан вопрос, какие затраты повлечет за собой смена названия города, ответил директор департамента региональной политики и взаимодействия с органами местного самоуправления Ярославской области Евгений Чуркин. "Для граждан смена наименования финансовых затрат не несет. Замена паспортов будет производиться по истечению срока их действия. Для юрлиц и индивидуальных предпринимателей затраты потребуются на оплату госпошлины в случае, если им потребуется внести изменения в уставные документы. В единый государственный реестр юридических лиц изменения будут внесены автоматически", - рассказал Чуркин.
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