https://ria.ru/20230815/realme-1889983199.html

Обзор смартфона realme C53: чемпион в легком весе

Обзор смартфона realme C53: чемпион в легком весе - РИА Новости, 15.08.2023

Обзор смартфона realme C53: чемпион в легком весе

Бренду realme исполняется пять лет — десятки моделей смартфонов и других гаджетов, миллионы проданных экземпляров. Компания намерена представить новый план... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T19:30

2023-08-15T19:30

2023-08-15T19:30

технологии

россия

realme

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Бренду realme исполняется пять лет — десятки моделей смартфонов и других гаджетов, миллионы проданных экземпляров. Компания намерена представить новый план развития, провести масштабный фан-фестиваль по всему миру и запустить новые продукты. Одним из них на российском рынке стал realme C53 - доступный смартфон, способный завоевать звание народного любимца. ДизайнВнешний вид смартфонов C-линейки нашел баланс в формах realme C53 — это практически прямоугольные грани корпуса, массивный квадратный камерный блок и оригинальное оформление задней панели. Последняя особенно привлекает внимание в золотистом цвете, где под глянцевой поверхностью сверкает фактурный рисунок.Бюджет обязывает — корпус C53 пластиковый. Но сборка качественная монолитная, с этим у realme все традиционно хорошо. Например, толщина задней панели такова, что под пальцами она не продавливается.Экран прикрыт закаленным стеклом, однако, из соображений экономии на него не нанесена защитная пленка. Стекло с выраженным олеофобным эффектом, благодаря которому отпечатки и разводы на нем не задерживаются.Наконец, селфи-камера в realme C53 вписана в каплевидный вырез — да, сейчас это довольно редкое решение. С ней связана программная опция "мини-капсула" - специальная зона для уведомлений в верхней части экрана. В компании эту функцию улучшают, и замечен новый функционал: помимо начала зарядки и расхода интернет-трафика, ее научили отображать статистику ежедневного количества пройденных пользователем шагов.ДисплейВ realme довольно консервативно подошли к вопросу выбора экрана — это 6,74-дюймовая IPS-матрица (АйПиЭс) с разрешением 720 х 1600 пикселей. Выбор такого дисплея снимает вопрос с ШИМ-мерцанием, присущего OLED (экранам на органических светодиодах), но и высочайшей яркости от него ждать не стоит.Но все-таки главное, что в сегмент очень доступных смартфонов приходит высокая частота обновления картинки — здесь заявлены 90 Гц. С ними анимации и переходы на дисплее C53 выглядят плавно и слаженно.Радует, что дисплей realme C53 не слепнет под прямыми лучами солнца, не страшны ему и экстремальные углы обзора — в отличие от других бюджетников, здесь не наблюдается эффекта "серого" экрана.Производительность и коммуникацииС53 в качестве платформы достался процессор Unisoc Tiger T612 (Юнисок Тайгер) — это 8-ядерный 12-нм чип, работающий на максимальной частоте 1,8 ГГц и видеоядром Mali-G57 (Мали Джи 57). Решение проверенное, на нем были построены крайне удачные смартфоны realme C33 и realme C30.Смартфон в популярном бенчмарке AnTuTu (АнТуТу) смог набрать 258 тысяч баллов, что достойный результат для не самого дорогого устройства. В ежедневном использовании C53 шустрый и отзывчивый, микролагов и фризов не замечено. В этом и заслуга оптимизации realme, здесь применена не просто оболочка realme UI, а ее "облегченная" версия с приставкой "T". Что примечательно, работает оболочка на основе новейшего Android 13.Новый realme C53 трудно назвать игровым смартфоном, но большинство современных игр "погонять" на нем можно, конечно, с минимальными настройками графики. Конечно, если тайтл поддерживает высокочастотную анимацию, то это даст дополнительный игровой экспириенс.Смартфон получил 128 ГБ встроенной памяти, а технология динамического расширения "оперативки" делает работу устройства более плавной и дает возможность добавить к 6 ГБ физической оперативной памяти еще 6 ГБ виртуальной.На коробке смартфона гордо красуется наклейка NFC (чип безконтактной передачи данных энэфси) — прошли те времена, когда недорогие модели не имели удобной опции бесконтактной оплаты. Протестированный смартфон отлично работает с платежной системой МИР Pay (МИР Пэй), заменяя банковскую карту.В остальном, realme C53 располагает полным набором коммуникаций и интерфейсов, и даже больше: здесь нашлось место аудиоджеку, а значит к смартфону можно подключать любимые проводные наушники. Кроме того, C53 не просто поддерживает карты памяти, лоток предполагает одновременную установку и microSD, и двух nanoSIM.КамераФото- и видеовозможности смартфона весьма типичны для этого класса — основная камера на 50 Мп дополнена 0,3-Мп датчиком глубины и 8-Мп "фронталкой". Но производитель многое сделал, чтобы получить максимальный результат из этой комбинации.Снимки на основную камеру выглядят очень приятно для продукта этой ценовой категории, но для достижения наилучшего необходимо хорошее освещение. Изображения детализированы, наблюдается выраженный эффект боке. В стандартном режиме получаются фото разрешением 12,5 Мп, а в максимальных 50 МП пусть и немного, но вырастает детализация.Передача цветов здесь не слишком естественная, автоматика старается добавить контраста. Но это скорее отражает не возможности смартфона, а желание потребителей видеть именно такие снимки.Realme C53 способен снимать ролики в максимальном качестве 1080p при 30 кадрах в секунду. Правда, радует то, что у смартфона довольно "цепкий" автофокус при хорошем освещении.Звук, безопасность и автономностьОт смартфона, предлагающегося по крайне невысокой цене, странно требовать стереозвука или особенной вибрации. Их тут действительно нет, зато главный динамик громко и чисто воспроизводит звук, а вибрация мощная — настолько, что ее можно почувствовать, например, если C53 лежит в рюкзаке.Разблокировать смартфон можно с помощью двух биометрических опций — либо по лицу, что происходит быстро и четко, либо по отпечатку пальцев. Сканер здесь расположен в кнопке включения, это до сих пор один из самых удобных и надежных вариантов дактилоскопии.Смартфон получил зарядку мощностью 33 Вт, соответствующий блок SUPERVOOC (СУПЕРВУК) поставляется со смартфоном. За полчаса получаем до 50% емкости, а на полное восстановление уйдет примерно один час и 20 минут.Realme C53 достался аккумулятор емкостью 5000 мАч. И вроде бы это типичная АКБ, но вместе с программной оптимизацией и экономичной платформой смартфон показывает чудеса автономности. Если пользователь будет немного себя ограничивать и не выкручивать уровни подсветки на максимум, гаджет может прожить и два рабочих дня без подзарядки.ИтогоC53 в realme назвали "чемпионским" — отсылая к своему пятилетнему юбилею. И действительно, компания за прошедшие годы смогла заработать репутацию производителя смартфонов с лучшим соотношением цены и качества. И realme C53 не станет исключением в веренице крайне популярных у россиян смартфонов бренда.Продажи новинки на российском рынке стартовали 15 августа. Доступны черный и сияющий золотистый варианты realme C53 по цене 13 999 рублей за версию 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Купившие смартфон до 10 сентября, смогут получить целый дополнительный год гарантии. Он будет активирован если пользователь обратится в сервисный центр с чеком с релевантными датой или realme C53 с соответствующим временем активации.Реклама, ООО "МВМ"; ИНН: 7707548740, erid: 4CQwVszH9pUkKBdDJsY

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, россия, realme