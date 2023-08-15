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Лукашенко назвал ядерное оружие в Белоруссии реакцией на милитаризацию

Лукашенко назвал ядерное оружие в Белоруссии реакцией на милитаризацию - РИА Новости, 15.08.2023

Лукашенко назвал ядерное оружие в Белоруссии реакцией на милитаризацию

Размещение тактического ядерного оружия на белорусской территории является адекватной реакцией на ускоренную милитаризацию Восточной Европы и рост военной... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T07:39

2023-08-15T07:39

2023-08-15T07:39

белоруссия

восточная европа

сша

александр лукашенко

нато

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МИНСК, 15 авг - РИА Новости. Размещение тактического ядерного оружия на белорусской территории является адекватной реакцией на ускоренную милитаризацию Восточной Европы и рост военной активности США и НАТО, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Глава белорусского государства направил приветствие участникам XI Московской конференции по международной безопасности. "Оставаясь последовательным сторонником обеспечения мира и безопасности, выполняя ранее взятые на себя международные обязательства, Республика Беларусь вместе с партнерами, а также в рамках Союзного государства Беларуси и России прикладывает максимум усилий для укрепления взаимодействия в борьбе с транснациональными вызовами и угрозами различного характера. Размещая тактическое ядерное оружие на белорусской территории, мы адекватно реагируем на ускоренную милитаризацию Восточной Европы и рост военной активности США и НАТО", - цитирует текст приветствия пресс-служба белорусского лидера. Лукашенко подчеркнул, что размещение ядерного оружия не отменяет мирные инициативы, выдвигаемые белорусской стороной в интересах перезапуска диалога по вопросам европейской и глобальной безопасности на равных условиях во благо всей планеты.

https://ria.ru/20230807/vagner-1888563241.html

белоруссия

восточная европа

сша

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белоруссия, восточная европа, сша, александр лукашенко, нато