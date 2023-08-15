Нижегородская область получит 451 миллион рублей на дома под расселение
Нижегородская область получит 451 миллион рублей для расселения аварийного жилья
Строительство жилья. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 авг - РИА Новости. Нижегородская область в сентябре получит дополнительно более 450 миллионов рублей на строительство двух домов под расселение аварийного жилья, сообщает пресс-служба правительства региона.
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"Дополнительную финансовую поддержку на сумму 451,54 миллиона рублей Нижегородская область получит за счет средств Фонда развития территорий РФ. Внесение изменений в программу по ликвидации аварийного жилья инициировал региональный Минстрой по поручению главы региона Глеба Никитина. С учетом одобренных изменений доступные лимиты финансовой поддержки за счет средств Фонда на реализацию программы составят 12,1 миллиарда рублей (ранее утвержденные лимиты составляли 11,6 миллиарда рублей)", - говорится в сообщении.
Как отметил губернатор Нижегородской области, действующая программа переселения жителей из аварийных домов в регионе в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" завершается на два года раньше. Во многом это стало возможным благодаря эффективному взаимодействию с федеральными властями и институтами развития, в частности с Фондом развития территорий.
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"В прошлом году мы более чем на 40% перевыполнили показатель по количеству расселенных граждан. Более 12 тысяч человек уже получили новое жилье. Такой результат и позволил нам получить поддержку правительства России. Дополнительный объем средств направим на завершение строительства двух новых домов для расселения граждан", - приводятся в сообщении слова Никитина.
Дополнительно выделенный объем средств планируется направить на завершение строительства двух многоквартирных домов в Нижнем Новгороде, предназначенных для переселения жителей из аварийных домов на улице Дружаева, 1 и на улице Героя Васильева, 33.
Отмечается, что реализация адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области завершится в 2023 году. Новая адресная программа уже подготовлена и в настоящий момент проходит процедуру согласования. Реализация очередной программы по переселению граждан планируется в 2024–2028 годах. В перечень расселяемых зданий попадут многоквартирные дома, получившие статус аварийных в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года.