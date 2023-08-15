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Нижегородская область получит 451 миллион рублей на дома под расселение - РИА Новости, 15.08.2023
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Нижегородская область
 
18:23 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/rasselenie-1890276738.html
Нижегородская область получит 451 миллион рублей на дома под расселение
Нижегородская область получит 451 миллион рублей на дома под расселение - РИА Новости, 15.08.2023
Нижегородская область получит 451 миллион рублей на дома под расселение
Нижегородская область в сентябре получит дополнительно более 450 миллионов рублей на строительство двух домов под расселение аварийного жилья, сообщает... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T18:23
2023-08-15T18:23
нижегородская область
общество
жилье
нижегородская область
россия
нижний новгород
глеб никитин
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 авг - РИА Новости. Нижегородская область в сентябре получит дополнительно более 450 миллионов рублей на строительство двух домов под расселение аварийного жилья, сообщает пресс-служба правительства региона. "Дополнительную финансовую поддержку на сумму 451,54 миллиона рублей Нижегородская область получит за счет средств Фонда развития территорий РФ. Внесение изменений в программу по ликвидации аварийного жилья инициировал региональный Минстрой по поручению главы региона Глеба Никитина. С учетом одобренных изменений доступные лимиты финансовой поддержки за счет средств Фонда на реализацию программы составят 12,1 миллиарда рублей (ранее утвержденные лимиты составляли 11,6 миллиарда рублей)", - говорится в сообщении. Как отметил губернатор Нижегородской области, действующая программа переселения жителей из аварийных домов в регионе в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" завершается на два года раньше. Во многом это стало возможным благодаря эффективному взаимодействию с федеральными властями и институтами развития, в частности с Фондом развития территорий. "В прошлом году мы более чем на 40% перевыполнили показатель по количеству расселенных граждан. Более 12 тысяч человек уже получили новое жилье. Такой результат и позволил нам получить поддержку правительства России. Дополнительный объем средств направим на завершение строительства двух новых домов для расселения граждан", - приводятся в сообщении слова Никитина. Дополнительно выделенный объем средств планируется направить на завершение строительства двух многоквартирных домов в Нижнем Новгороде, предназначенных для переселения жителей из аварийных домов на улице Дружаева, 1 и на улице Героя Васильева, 33. Отмечается, что реализация адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области завершится в 2023 году. Новая адресная программа уже подготовлена и в настоящий момент проходит процедуру согласования. Реализация очередной программы по переселению граждан планируется в 2024–2028 годах. В перечень расселяемых зданий попадут многоквартирные дома, получившие статус аварийных в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года.
https://ria.ru/20230727/rasselenie-1886607444.html
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общество, жилье, нижегородская область, россия, нижний новгород, глеб никитин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Нижегородская область, Общество, Жилье, Нижегородская область, Россия, Нижний Новгород, Глеб Никитин, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
Нижегородская область получит 451 миллион рублей на дома под расселение

Нижегородская область получит 451 миллион рублей для расселения аварийного жилья

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 авг - РИА Новости. Нижегородская область в сентябре получит дополнительно более 450 миллионов рублей на строительство двух домов под расселение аварийного жилья, сообщает пресс-служба правительства региона.
«
"Дополнительную финансовую поддержку на сумму 451,54 миллиона рублей Нижегородская область получит за счет средств Фонда развития территорий РФ. Внесение изменений в программу по ликвидации аварийного жилья инициировал региональный Минстрой по поручению главы региона Глеба Никитина. С учетом одобренных изменений доступные лимиты финансовой поддержки за счет средств Фонда на реализацию программы составят 12,1 миллиарда рублей (ранее утвержденные лимиты составляли 11,6 миллиарда рублей)", - говорится в сообщении.
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Нижегородская область перевыполнила показатель по расселению за 2022 год
27 июля, 13:57
Как отметил губернатор Нижегородской области, действующая программа переселения жителей из аварийных домов в регионе в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" завершается на два года раньше. Во многом это стало возможным благодаря эффективному взаимодействию с федеральными властями и институтами развития, в частности с Фондом развития территорий.
«
"В прошлом году мы более чем на 40% перевыполнили показатель по количеству расселенных граждан. Более 12 тысяч человек уже получили новое жилье. Такой результат и позволил нам получить поддержку правительства России. Дополнительный объем средств направим на завершение строительства двух новых домов для расселения граждан", - приводятся в сообщении слова Никитина.
Дополнительно выделенный объем средств планируется направить на завершение строительства двух многоквартирных домов в Нижнем Новгороде, предназначенных для переселения жителей из аварийных домов на улице Дружаева, 1 и на улице Героя Васильева, 33.
Отмечается, что реализация адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области завершится в 2023 году. Новая адресная программа уже подготовлена и в настоящий момент проходит процедуру согласования. Реализация очередной программы по переселению граждан планируется в 2024–2028 годах. В перечень расселяемых зданий попадут многоквартирные дома, получившие статус аварийных в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года.
Газораспределительная станция - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Первые дома подключили к газу в нижегородском селе Каменки
21 июля, 10:52
 
Нижегородская областьОбществоЖильеНижегородская областьРоссияНижний НовгородГлеб НикитинМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
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