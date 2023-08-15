https://ria.ru/20230815/ranenie-1890091027.html

Еще один мужчина ранен при обстреле Куйбышевского района Донецка

Еще один мужчина ранен при обстреле Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 15.08.2023

Еще один мужчина ранен при обстреле Куйбышевского района Донецка

Еще один мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T01:20

2023-08-15T01:20

2023-08-15T01:20

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Еще один мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 14 августа по состоянию на 23.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Куйбышевский район): по улице Спартака ранен мужчина 1975 года рождения", - говорится в заявлении в телеграм-канале представительства. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о мужчине 1944 года рождения, пострадавшем при обстреле Куйбышевского района Донецка.

https://ria.ru/20230814/obstrel-1890037765.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк