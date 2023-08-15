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Еще один мужчина ранен при обстреле Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 15.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:20 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/ranenie-1890091027.html
Еще один мужчина ранен при обстреле Куйбышевского района Донецка
Еще один мужчина ранен при обстреле Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 15.08.2023
Еще один мужчина ранен при обстреле Куйбышевского района Донецка
Еще один мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T01:20
2023-08-15T01:20
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Еще один мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 14 августа по состоянию на 23.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Куйбышевский район): по улице Спартака ранен мужчина 1975 года рождения", - говорится в заявлении в телеграм-канале представительства. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о мужчине 1944 года рождения, пострадавшем при обстреле Куйбышевского района Донецка.
https://ria.ru/20230814/obstrel-1890037765.html
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
Еще один мужчина ранен при обстреле Куйбышевского района Донецка

Еще один мужчина ранен при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Еще один мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 14 августа по состоянию на 23.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Куйбышевский район): по улице Спартака ранен мужчина 1975 года рождения", - говорится в заявлении в телеграм-канале представительства.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о мужчине 1944 года рождения, пострадавшем при обстреле Куйбышевского района Донецка.
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Украинские военные обстреляли Донецк кассетными снарядами
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦКК
 
 
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