https://ria.ru/20230815/rakety-1890093928.html

Не дают играть. Украина обрушилась на Германию из-за решения по ракетам

Не дают играть. Украина обрушилась на Германию из-за решения по ракетам - РИА Новости, 15.08.2023

Не дают играть. Украина обрушилась на Германию из-за решения по ракетам

Посол Украины в Германии Алексей Макеев сравнил возможное ограничение дальности действия немецких ракет Taurus с запретом футбольной команде выходить на... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T02:24

2023-08-15T02:24

2023-08-15T03:30

специальная военная операция на украине

в мире

украина

германия

россия

олаф шольц

кристиан линднер

михаэль кречмер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_01369679a70f914fcf744c4bd7aed3f6.jpg

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Посол Украины в Германии Алексей Макеев сравнил возможное ограничение дальности действия немецких ракет Taurus с запретом футбольной команде выходить на половину поля противника, такое мнение он выразил на своей странице в Twitter.Так дипломат отреагировал на информацию немецкого издания Das Erste о том, что канцлер Германии Олаф Шольц намерен одобрить сделку по поставке Украине крылатых ракет Taurus только в случае уменьшения их дальности действия, тем самым исключив возможность их применения по территории России."Ограничение дальности Taurus технически равносильно запрету футболистам сборной страны выходить на половину поля соперника или выполнять пенальти", — заявил Макеев.Ранее новостной портал T-online со ссылкой на источники в правящей партии СДПГ сообщал, что Берлин в ближайшее время обнародует свое решение по поставкам ракет дальнего действия Taurus Украине. В правительстве ФРГ уже несколько раз давали понять, что поставки данных ракет Киеву не рассматриваются в приоритетном порядке и без согласования с партнерами по НАТО и США.Министр финансов Германии Кристиан Линднер (партия СвДП), прибывший в понедельник с визитом в Киев, заявил, что с пониманием относится к требованиям со стороны Украины о крылатых ракетах Taurus и считает реалистичной их поставку во время контрнаступления Киева.Ранее стало известно, что против поставок Украине крылатых ракет Taurus выступил премьер-министр федеральной земли Германии Саксония Михаэль Кречмер, призвав федеральное правительство не переходить собственные "красные линии" и вырабатывать дипломатические инициативы.Россия уже направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230811/rakety-1889650321.html

https://ria.ru/20230811/kiev-1889584249.html

украина

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, германия, россия, олаф шольц, кристиан линднер, михаэль кречмер, нато