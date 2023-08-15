Не дают играть. Украина обрушилась на Германию из-за решения по ракетам
Посол Украины Макеев сравнил решение Германии по ракетам Taurus с пенальти
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Посол Украины в Германии Алексей Макеев сравнил возможное ограничение дальности действия немецких ракет Taurus с запретом футбольной команде выходить на половину поля противника, такое мнение он выразил на своей странице в Twitter.
Так дипломат отреагировал на информацию немецкого издания Das Erste о том, что канцлер Германии Олаф Шольц намерен одобрить сделку по поставке Украине крылатых ракет Taurus только в случае уменьшения их дальности действия, тем самым исключив возможность их применения по территории России.
"Ограничение дальности Taurus технически равносильно запрету футболистам сборной страны выходить на половину поля соперника или выполнять пенальти", — заявил Макеев.
Ранее новостной портал T-online со ссылкой на источники в правящей партии СДПГ сообщал, что Берлин в ближайшее время обнародует свое решение по поставкам ракет дальнего действия Taurus Украине. В правительстве ФРГ уже несколько раз давали понять, что поставки данных ракет Киеву не рассматриваются в приоритетном порядке и без согласования с партнерами по НАТО и США.
Министр финансов Германии Кристиан Линднер (партия СвДП), прибывший в понедельник с визитом в Киев, заявил, что с пониманием относится к требованиям со стороны Украины о крылатых ракетах Taurus и считает реалистичной их поставку во время контрнаступления Киева.
Ранее стало известно, что против поставок Украине крылатых ракет Taurus выступил премьер-министр федеральной земли Германии Саксония Михаэль Кречмер, призвав федеральное правительство не переходить собственные "красные линии" и вырабатывать дипломатические инициативы.
Россия уже направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.