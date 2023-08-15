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Не дают играть. Украина обрушилась на Германию из-за решения по ракетам - РИА Новости, 15.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:24 15.08.2023 (обновлено: 03:30 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/rakety-1890093928.html
Не дают играть. Украина обрушилась на Германию из-за решения по ракетам
Не дают играть. Украина обрушилась на Германию из-за решения по ракетам - РИА Новости, 15.08.2023
Не дают играть. Украина обрушилась на Германию из-за решения по ракетам
Посол Украины в Германии Алексей Макеев сравнил возможное ограничение дальности действия немецких ракет Taurus с запретом футбольной команде выходить на... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T02:24
2023-08-15T03:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
россия
олаф шольц
кристиан линднер
михаэль кречмер
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Посол Украины в Германии Алексей Макеев сравнил возможное ограничение дальности действия немецких ракет Taurus с запретом футбольной команде выходить на половину поля противника, такое мнение он выразил на своей странице в Twitter.Так дипломат отреагировал на информацию немецкого издания Das Erste о том, что канцлер Германии Олаф Шольц намерен одобрить сделку по поставке Украине крылатых ракет Taurus только в случае уменьшения их дальности действия, тем самым исключив возможность их применения по территории России."Ограничение дальности Taurus технически равносильно запрету футболистам сборной страны выходить на половину поля соперника или выполнять пенальти", — заявил Макеев.Ранее новостной портал T-online со ссылкой на источники в правящей партии СДПГ сообщал, что Берлин в ближайшее время обнародует свое решение по поставкам ракет дальнего действия Taurus Украине. В правительстве ФРГ уже несколько раз давали понять, что поставки данных ракет Киеву не рассматриваются в приоритетном порядке и без согласования с партнерами по НАТО и США.Министр финансов Германии Кристиан Линднер (партия СвДП), прибывший в понедельник с визитом в Киев, заявил, что с пониманием относится к требованиям со стороны Украины о крылатых ракетах Taurus и считает реалистичной их поставку во время контрнаступления Киева.Ранее стало известно, что против поставок Украине крылатых ракет Taurus выступил премьер-министр федеральной земли Германии Саксония Михаэль Кречмер, призвав федеральное правительство не переходить собственные "красные линии" и вырабатывать дипломатические инициативы.Россия уже направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230811/rakety-1889650321.html
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в мире, украина, германия, россия, олаф шольц, кристиан линднер, михаэль кречмер, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Россия, Олаф Шольц, Кристиан Линднер, Михаэль Кречмер, НАТО
Не дают играть. Украина обрушилась на Германию из-за решения по ракетам

Посол Украины Макеев сравнил решение Германии по ракетам Taurus с пенальти

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Посол Украины в Германии Алексей Макеев сравнил возможное ограничение дальности действия немецких ракет Taurus с запретом футбольной команде выходить на половину поля противника, такое мнение он выразил на своей странице в Twitter.
Так дипломат отреагировал на информацию немецкого издания Das Erste о том, что канцлер Германии Олаф Шольц намерен одобрить сделку по поставке Украине крылатых ракет Taurus только в случае уменьшения их дальности действия, тем самым исключив возможность их применения по территории России.
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"Ограничение дальности Taurus технически равносильно запрету футболистам сборной страны выходить на половину поля соперника или выполнять пенальти", — заявил Макеев.
Ранее новостной портал T-online со ссылкой на источники в правящей партии СДПГ сообщал, что Берлин в ближайшее время обнародует свое решение по поставкам ракет дальнего действия Taurus Украине. В правительстве ФРГ уже несколько раз давали понять, что поставки данных ракет Киеву не рассматриваются в приоритетном порядке и без согласования с партнерами по НАТО и США.
Министр финансов Германии Кристиан Линднер (партия СвДП), прибывший в понедельник с визитом в Киев, заявил, что с пониманием относится к требованиям со стороны Украины о крылатых ракетах Taurus и считает реалистичной их поставку во время контрнаступления Киева.
Ранее стало известно, что против поставок Украине крылатых ракет Taurus выступил премьер-министр федеральной земли Германии Саксония Михаэль Кречмер, призвав федеральное правительство не переходить собственные "красные линии" и вырабатывать дипломатические инициативы.
Россия уже направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияРоссияОлаф ШольцКристиан ЛинднерМихаэль КречмерНАТО
 
 
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