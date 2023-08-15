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На Тайване взорвалась, предположительно, ракета ЗРК Patriot, пишут СМИ - РИА Новости, 15.08.2023
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16:44 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/raketa-1890248192.html
На Тайване взорвалась, предположительно, ракета ЗРК Patriot, пишут СМИ
На Тайване взорвалась, предположительно, ракета ЗРК Patriot, пишут СМИ - РИА Новости, 15.08.2023
На Тайване взорвалась, предположительно, ракета ЗРК Patriot, пишут СМИ
Ракета, предположительно, американского зенитно-ракетного комплекса Patriot, во вторник утром неожиданно взорвалась в воздухе во время испытательных пусков на... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T16:44
2023-08-15T16:44
в мире
тайвань
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ПЕКИН, 15 авг – РИА Новости. Ракета, предположительно, американского зенитно-ракетного комплекса Patriot, во вторник утром неожиданно взорвалась в воздухе во время испытательных пусков на Тайване, причина инцидента не установлена, сообщает во вторник издание Taipei Times. Издание пишет, что генерал ВВС острова подтвердил, что ракета действительно взорвалась во время испытаний в уезде Пиндун. Отмечается, что военные энтузиасты наблюдали за тем, что они назвали испытательным пуском двух ракет Patriot II американского производства с военной базы Цзюпэн Чжуншаньского института науки и технологии (NCSIST) в городе Маньчжоу уезда Пиндун на юге Тайваня. В свою очередь газета Liberty Times сообщила, что первая из запущенных ракет взорвалась в воздухе, а запуск второй прошел успешно. Taipei Times приводит заявление представителя минобороны острова, который подтвердил, что неисправность возникла, когда военные испытывали на базе "некую ракету". По его словам, для выяснения причины необходимо провести дополнительное расследование. Это уже второй за месяц инцидент на базе Цзюпэн, так, 3 августа четыре человека получили ранения в результате возгорания на военной базе, где, в частности, испытывают ракетное вооружение.
https://ria.ru/20230815/tayvan-1890135203.html
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в мире, тайвань
В мире, Тайвань
На Тайване взорвалась, предположительно, ракета ЗРК Patriot, пишут СМИ

Taipei Times: на Тайване взорвалась, предположительно, ракета ЗРК Patriot

© AP Photo / Daniel CengВоеннослужащие с флагом Тайваня
Военнослужащие с флагом Тайваня - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© AP Photo / Daniel Ceng
Военнослужащие с флагом Тайваня. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 15 авг – РИА Новости. Ракета, предположительно, американского зенитно-ракетного комплекса Patriot, во вторник утром неожиданно взорвалась в воздухе во время испытательных пусков на Тайване, причина инцидента не установлена, сообщает во вторник издание Taipei Times.
Издание пишет, что генерал ВВС острова подтвердил, что ракета действительно взорвалась во время испытаний в уезде Пиндун. Отмечается, что военные энтузиасты наблюдали за тем, что они назвали испытательным пуском двух ракет Patriot II американского производства с военной базы Цзюпэн Чжуншаньского института науки и технологии (NCSIST) в городе Маньчжоу уезда Пиндун на юге Тайваня.
В свою очередь газета Liberty Times сообщила, что первая из запущенных ракет взорвалась в воздухе, а запуск второй прошел успешно.
Taipei Times приводит заявление представителя минобороны острова, который подтвердил, что неисправность возникла, когда военные испытывали на базе "некую ракету". По его словам, для выяснения причины необходимо провести дополнительное расследование.
Это уже второй за месяц инцидент на базе Цзюпэн, так, 3 августа четыре человека получили ранения в результате возгорания на военной базе, где, в частности, испытывают ракетное вооружение.
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