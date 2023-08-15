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В ВВС Украины пожаловались, что им все труднее сбить российские ракеты - РИА Новости, 15.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:57 15.08.2023 (обновлено: 16:07 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/pvo-1890237371.html
В ВВС Украины пожаловались, что им все труднее сбить российские ракеты
В ВВС Украины пожаловались, что им все труднее сбить российские ракеты - РИА Новости, 15.08.2023
В ВВС Украины пожаловались, что им все труднее сбить российские ракеты
Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявил во вторник, что российские войска применяют прием быстрой смены траектории движения... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T15:57
2023-08-15T16:07
специальная военная операция на украине
львовская область
украина
хмельницкая область
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявил во вторник, что российские войска применяют прием быстрой смены траектории движения ракет, из-за чего их часто не может выявить украинская система противовоздушной обороны. "Ракеты (российские - ред.) неожиданно меняют маршруты, обходят слабые места противовоздушной обороны. Даже на 180 градусов (ракета - ред.) разворачивается для того, чтобы усложнить работу ПВО резким изменением маршрутов", - заявил Игнат во вторник в эфире национального телемарафона. Кроме того, по его словам, такой же прием применяется российскими беспилотниками. "БПЛА наматывают круги для того, чтобы запутать ПВО, - добавил Игнат. В видео, опубликованном в Telegram-канале украинского издания Klymenko.Time, Игнат также сообщил, что применяя такую тактику, российская армия старается поразить выбранные цели. Он отметил, что подобная ситуация произошла в июле с военным аэродромом Староконстантинов в Хмельницкой области Украины. "Тогда ракеты залетели фактически во Львовскую область и вернулись потом в Хмельницкий", уточнил он. "Если вы отслеживаете Telegram-каналы официальных источников, видно направление движения (ракеты – ред.) на Киев, но пока дежурный пишет буквально три слова, ракета уже меняет направление и летит в другую сторону. И потом снова меняет направление, и даже может исчезнуть с радаров и становится невидимой на некоторое время для наших радиолокационных станций", - резюмировал Игнат. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230815/uvolnenie-1890154527.html
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львовская область, украина, хмельницкая область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Львовская область, Украина, Хмельницкая область, Вооруженные силы РФ, В мире
В ВВС Украины пожаловались, что им все труднее сбить российские ракеты

В ВВС Украины заявили, что российские ракеты трудно сбить из-за особой тактики

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в кабине управления ОТРК "Искандер"
Военнослужащий в кабине управления ОТРК Искандер - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
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Военнослужащий в кабине управления ОТРК "Искандер". Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявил во вторник, что российские войска применяют прием быстрой смены траектории движения ракет, из-за чего их часто не может выявить украинская система противовоздушной обороны.
«
"Ракеты (российские - ред.) неожиданно меняют маршруты, обходят слабые места противовоздушной обороны. Даже на 180 градусов (ракета - ред.) разворачивается для того, чтобы усложнить работу ПВО резким изменением маршрутов", - заявил Игнат во вторник в эфире национального телемарафона.
Кроме того, по его словам, такой же прием применяется российскими беспилотниками. "БПЛА наматывают круги для того, чтобы запутать ПВО, - добавил Игнат.
В видео, опубликованном в Telegram-канале украинского издания Klymenko.Time, Игнат также сообщил, что применяя такую тактику, российская армия старается поразить выбранные цели. Он отметил, что подобная ситуация произошла в июле с военным аэродромом Староконстантинов в Хмельницкой области Украины. "Тогда ракеты залетели фактически во Львовскую область и вернулись потом в Хмельницкий", уточнил он.
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"Если вы отслеживаете Telegram-каналы официальных источников, видно направление движения (ракеты – ред.) на Киев, но пока дежурный пишет буквально три слова, ракета уже меняет направление и летит в другую сторону. И потом снова меняет направление, и даже может исчезнуть с радаров и становится невидимой на некоторое время для наших радиолокационных станций", - резюмировал Игнат.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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