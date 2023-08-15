В ВВС Украины пожаловались, что им все труднее сбить российские ракеты
В ВВС Украины заявили, что российские ракеты трудно сбить из-за особой тактики
Военнослужащий в кабине управления ОТРК "Искандер". Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявил во вторник, что российские войска применяют прием быстрой смены траектории движения ракет, из-за чего их часто не может выявить украинская система противовоздушной обороны.
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"Ракеты (российские - ред.) неожиданно меняют маршруты, обходят слабые места противовоздушной обороны. Даже на 180 градусов (ракета - ред.) разворачивается для того, чтобы усложнить работу ПВО резким изменением маршрутов", - заявил Игнат во вторник в эфире национального телемарафона.
Кроме того, по его словам, такой же прием применяется российскими беспилотниками. "БПЛА наматывают круги для того, чтобы запутать ПВО, - добавил Игнат.
В видео, опубликованном в Telegram-канале украинского издания Klymenko.Time, Игнат также сообщил, что применяя такую тактику, российская армия старается поразить выбранные цели. Он отметил, что подобная ситуация произошла в июле с военным аэродромом Староконстантинов в Хмельницкой области Украины. "Тогда ракеты залетели фактически во Львовскую область и вернулись потом в Хмельницкий", уточнил он.
"Если вы отслеживаете Telegram-каналы официальных источников, видно направление движения (ракеты – ред.) на Киев, но пока дежурный пишет буквально три слова, ракета уже меняет направление и летит в другую сторону. И потом снова меняет направление, и даже может исчезнуть с радаров и становится невидимой на некоторое время для наших радиолокационных станций", - резюмировал Игнат.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.