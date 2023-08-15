https://ria.ru/20230815/putin-1890128049.html

США хотят переформатировать систему взаимодействия в АТР, заявил Путин

США хотят переформатировать систему взаимодействия в АТР, заявил Путин - РИА Новости, 15.08.2023

США хотят переформатировать систему взаимодействия в АТР, заявил Путин

США стремятся переформатировать под себя систему межгосударственного взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T10:22

2023-08-15T10:22

2023-08-15T10:36

сша

атр

в мире

владимир путин

россия

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. США стремятся переформатировать под себя систему межгосударственного взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил президент России Владимир Путин."США стремятся в том числе переформатировать под себя сложившуюся в Азиатско-Тихоокеанском регионе систему межгосударственного взаимодействия. Продвижение так называемых индо-тихоокеанских стратегий, по сути, направлено на создание подконтрольных Вашингтону военно-политических объединений", - сообщил Путин в своем обращении к участникам конференции по международной безопасности."В разных регионах мира раздуваются очаги застарелых конфликтов и провоцируются новые. Цель тех, кто делает это, очевидна: и дальше извлекать свою выгоду из человеческих трагедий, стравливать народы, принуждать государства к вассальной покорности в рамках неоколониальной системы, нещадно эксплуатировать их ресурсы", - сказал Путин в своем обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности.

https://ria.ru/20230815/aukus-1890128417.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, атр, в мире, владимир путин, россия, вашингтон (штат)