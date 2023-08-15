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США хотят переформатировать систему взаимодействия в АТР, заявил Путин - РИА Новости, 15.08.2023
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10:22 15.08.2023 (обновлено: 10:36 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/putin-1890128049.html
США хотят переформатировать систему взаимодействия в АТР, заявил Путин
США хотят переформатировать систему взаимодействия в АТР, заявил Путин - РИА Новости, 15.08.2023
США хотят переформатировать систему взаимодействия в АТР, заявил Путин
США стремятся переформатировать под себя систему межгосударственного взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T10:22
2023-08-15T10:36
сша
атр
в мире
владимир путин
россия
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. США стремятся переформатировать под себя систему межгосударственного взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил президент России Владимир Путин."США стремятся в том числе переформатировать под себя сложившуюся в Азиатско-Тихоокеанском регионе систему межгосударственного взаимодействия. Продвижение так называемых индо-тихоокеанских стратегий, по сути, направлено на создание подконтрольных Вашингтону военно-политических объединений", - сообщил Путин в своем обращении к участникам конференции по международной безопасности."В разных регионах мира раздуваются очаги застарелых конфликтов и провоцируются новые. Цель тех, кто делает это, очевидна: и дальше извлекать свою выгоду из человеческих трагедий, стравливать народы, принуждать государства к вассальной покорности в рамках неоколониальной системы, нещадно эксплуатировать их ресурсы", - сказал Путин в своем обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности.
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сша
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сша, атр, в мире, владимир путин, россия, вашингтон (штат)
США, АТР, В мире, Владимир Путин, Россия, Вашингтон (штат)
США хотят переформатировать систему взаимодействия в АТР, заявил Путин

Путин заявил, что США хотят подогнать систему взаимодействия в АТР под себя

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. США стремятся переформатировать под себя систему межгосударственного взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил президент России Владимир Путин.
"США стремятся в том числе переформатировать под себя сложившуюся в Азиатско-Тихоокеанском регионе систему межгосударственного взаимодействия. Продвижение так называемых индо-тихоокеанских стратегий, по сути, направлено на создание подконтрольных Вашингтону военно-политических объединений", - сообщил Путин в своем обращении к участникам конференции по международной безопасности.
"В разных регионах мира раздуваются очаги застарелых конфликтов и провоцируются новые. Цель тех, кто делает это, очевидна: и дальше извлекать свою выгоду из человеческих трагедий, стравливать народы, принуждать государства к вассальной покорности в рамках неоколониальной системы, нещадно эксплуатировать их ресурсы", - сказал Путин в своем обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности.
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