https://ria.ru/20230815/putevki-1890294970.html

Кубань выделила 1,6 миллиарда рублей на бесплатные путевки для детей

Кубань выделила 1,6 миллиарда рублей на бесплатные путевки для детей - РИА Новости, 15.08.2023

Кубань выделила 1,6 миллиарда рублей на бесплатные путевки для детей

Власти Кубани направили 1,6 миллиарда рублей из краевого бюджета на бесплатные путевки в лагеря и санатории, мера поддержки реализуется по госпрограмме для... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T19:54

2023-08-15T19:54

2023-08-15T19:57

краснодарский край

общество

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 15 авг - РИА Новости. Власти Кубани направили 1,6 миллиарда рублей из краевого бюджета на бесплатные путевки в лагеря и санатории, мера поддержки реализуется по госпрограмме для оздоровления детей из Краснодарского края, сообщили в пресс-службе администрации региона. “В этом году в рамках госпрограммы "Дети Кубани" планируют оздоровить более 41 тысячи несовершеннолетних, в том числе нуждающихся в особой заботе государства. Для этого из бюджета выделили 1,6 миллиарда рублей”, - говорится в сообщении. Отмечается, что на сегодняшний день в лагерях и санаториях уже отдохнули почти 28 тысяч детей из Краснодарского края. Если родители купили путевку за свои деньги, можно подать заявление на возращение части потраченных средств. Так, компенсацию уже получили более 600 человек, добавляют в пресс-службе.

https://ria.ru/20230731/kondratev-1887302573.html

краснодарский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, краснодарский край