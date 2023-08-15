https://ria.ru/20230815/psb-1890241686.html

ПСБ начал тестирование расчетов в цифровых рублях

ПСБ начал тестирование расчетов в цифровых рублях - РИА Новости, 15.08.2023

ПСБ начал тестирование расчетов в цифровых рублях

ПСБ первым на российском рынке начал тестирование реальных операций с цифровыми рублями, которые выпускаются на платформе цифрового рубля Банка России, сообщает РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T16:18

2023-08-15T16:18

2023-08-15T16:18

россия

псб (банк псб)

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. ПСБ первым на российском рынке начал тестирование реальных операций с цифровыми рублями, которые выпускаются на платформе цифрового рубля Банка России, сообщает кредитное учреждение. Банк России с 15 августа запустил пилот с цифровым рублем на реальных операциях. Первая группа участников пилота состоит из 600 человек и 30 предприятий в 11 городах. На начальном этапе регулятор будет пилотировать открытие кошельков в цифровых рублях, переводы между клиентами и оплату товаров и услуг в магазинах. Изначально будут участвовать 13 банков, сообщили в ЦБ. В рамках пилотирования фокус-группа из сотрудников ПСБ будет проводить операции по счетам цифрового рубля, открытым в мобильном приложении ПСБ: пополнять свои цифровые кошельки, делать переводы цифровых рублей, оплачивать товары и услуги по QR-коду компаний, участвующих в пилоте, оформлять возврат товаров c обратным зачислением цифровых рублей на цифровой счет клиента, а также смогут настроить в мобильном банке простые автопереводы цифровых рублей. С 1 августа в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения цифрового рубля в стране. "Цифровой рубль – значимый для национальной платежной инфраструктуры проект, который создает новые возможности для всех участников платежной индустрии. Население получит новый инструмент для быстрых безопасных переводов и платежей в цифровой валюте, компаниям новая технология расчетов упростит проведение сделок и решит вопрос с автоматизацией платежей, государственные предприятия смогут повысить эффективность администрирования бюджетных выплат", - приводится в сообщении ПСБ комментарий старшего вице-президента, руководителя блока розничного бизнеса банка Мигеля Маркарянца. Он отметил, что развитая цифровая инфраструктура и компетенции позволяют ПСБ принимать активное участие во всех проектах по внедрению цифрового рубля. "Сегодня ПСБ прорабатывает все возможные сценарии клиентского пути на реальных операциях с цифровыми рублями, что закладывает основу для бесперебойных и удобных платежей с использованием нового платежного инструмента", - резюмировал Маркарянц.

https://ria.ru/20230815/psb-1890240888.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, псб (банк псб), центральный банк рф (цб рф)