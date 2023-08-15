https://ria.ru/20230815/psb-1890140918.html
ПСБ и Вологодский оптико-механический завод расширяют сотрудничество
ПСБ и Вологодский оптико-механический завод расширяют сотрудничество - РИА Новости, 15.08.2023
ПСБ и Вологодский оптико-механический завод расширяют сотрудничество
ПСБ заключил на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023" соглашение о сотрудничестве с Вологодским оптико-механическим заводом (ВОМЗ), сообщает... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T11:04
2023-08-15T11:04
2023-08-15T11:04
россия
псб (банк псб)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794293206_0:276:3150:2048_1920x0_80_0_0_cb1ccb5705cce736e4de37842b5155a5.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. ПСБ заключил на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023" соглашение о сотрудничестве с Вологодским оптико-механическим заводом (ВОМЗ), сообщает пресс-служба банка. Подписи под документом поставили первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев и генеральный директор предприятия Василий Морозов. Соглашение предусматривает расширение сотрудничества по действующей линейке банковских продуктов ПСБ, используемых предприятием. Кроме того, стороны разработают новые форматы для стимулирования роста финансовых результатов компании, отмечается в сообщении. "ПСБ активно содействует развитию отечественных предприятий приборостроительной отрасли и оказывает всестороннюю поддержку в наращивании производственных мощностей для создания и поддержания полного жизненного цикла техники отечественного производства. Вологодский оптико-механический завод является одним из ключевых партнеров банка, и подписанное соглашение определяет стратегические приоритеты развития в области долгосрочного сотрудничества. В рамках партнерства ПСБ предложит заводу учитывающие специфику финансовые инструменты для своевременного выполнения производственной программы предприятия", — сказал Минаев, слова которого привели в пресс-службе. В свою очередь, генеральный директор Вологодского оптико-механического завода отметил, что благодаря финансовой поддержке банка у предприятия появится возможность реализовать ряд мероприятий в контексте текущей деятельности. "Наращивание партнерства будет способствовать дальнейшему развитию ВОМЗ и росту производственного потенциала", – цитирует пресс-служба слова Морозова.
https://ria.ru/20230815/psb-1890140485.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794293206_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_3a3b2c7e26064687ae4b75e0242e1fcf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, псб (банк псб)
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. ПСБ заключил на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023" соглашение о сотрудничестве с Вологодским оптико-механическим заводом (ВОМЗ), сообщает пресс-служба банка.
Подписи под документом поставили первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев и генеральный директор предприятия Василий Морозов
.
ПСБ и ЦСКА продолжат сотрудничество в сфере развития спорта
Соглашение предусматривает расширение сотрудничества по действующей линейке банковских продуктов ПСБ, используемых предприятием. Кроме того, стороны разработают новые форматы для стимулирования роста финансовых результатов компании, отмечается в сообщении.
"ПСБ активно содействует развитию отечественных предприятий приборостроительной отрасли и оказывает всестороннюю поддержку в наращивании производственных мощностей для создания и поддержания полного жизненного цикла техники отечественного производства. Вологодский оптико-механический завод является одним из ключевых партнеров банка, и подписанное соглашение определяет стратегические приоритеты развития в области долгосрочного сотрудничества. В рамках партнерства ПСБ предложит заводу учитывающие специфику финансовые инструменты для своевременного выполнения производственной программы предприятия", — сказал Минаев, слова которого привели в пресс-службе.
В свою очередь, генеральный директор Вологодского оптико-механического завода отметил, что благодаря финансовой поддержке банка у предприятия появится возможность реализовать ряд мероприятий в контексте текущей деятельности. "Наращивание партнерства будет способствовать дальнейшему развитию ВОМЗ и росту производственного потенциала", – цитирует пресс-служба слова Морозова.