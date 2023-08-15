https://ria.ru/20230815/psb-1890140918.html

ПСБ и Вологодский оптико-механический завод расширяют сотрудничество

ПСБ и Вологодский оптико-механический завод расширяют сотрудничество - РИА Новости, 15.08.2023

ПСБ и Вологодский оптико-механический завод расширяют сотрудничество

ПСБ заключил на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023" соглашение о сотрудничестве с Вологодским оптико-механическим заводом (ВОМЗ), сообщает... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T11:04

2023-08-15T11:04

2023-08-15T11:04

россия

псб (банк псб)

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. ПСБ заключил на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023" соглашение о сотрудничестве с Вологодским оптико-механическим заводом (ВОМЗ), сообщает пресс-служба банка. Подписи под документом поставили первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев и генеральный директор предприятия Василий Морозов. Соглашение предусматривает расширение сотрудничества по действующей линейке банковских продуктов ПСБ, используемых предприятием. Кроме того, стороны разработают новые форматы для стимулирования роста финансовых результатов компании, отмечается в сообщении. "ПСБ активно содействует развитию отечественных предприятий приборостроительной отрасли и оказывает всестороннюю поддержку в наращивании производственных мощностей для создания и поддержания полного жизненного цикла техники отечественного производства. Вологодский оптико-механический завод является одним из ключевых партнеров банка, и подписанное соглашение определяет стратегические приоритеты развития в области долгосрочного сотрудничества. В рамках партнерства ПСБ предложит заводу учитывающие специфику финансовые инструменты для своевременного выполнения производственной программы предприятия", — сказал Минаев, слова которого привели в пресс-службе. В свою очередь, генеральный директор Вологодского оптико-механического завода отметил, что благодаря финансовой поддержке банка у предприятия появится возможность реализовать ряд мероприятий в контексте текущей деятельности. "Наращивание партнерства будет способствовать дальнейшему развитию ВОМЗ и росту производственного потенциала", – цитирует пресс-служба слова Морозова.

https://ria.ru/20230815/psb-1890140485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, псб (банк псб)