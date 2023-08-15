https://ria.ru/20230815/provod-1890250705.html

В Кузбассе ребенка, предположительно, убило током от телефонной зарядки

В Кузбассе ребенка, предположительно, убило током от телефонной зарядки - РИА Новости, 15.08.2023

В Кузбассе ребенка, предположительно, убило током от телефонной зарядки

Годовалый мальчик в Кемеровской области скончался, предположительно, задев провод зарядки телефона, возбуждено дело, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T16:49

2023-08-15T16:49

2023-08-15T16:49

происшествия

кемеровская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

новокузнецк

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НОВОСИБИРСК, 15 авг - РИА Новости. Годовалый мальчик в Кемеровской области скончался, предположительно, задев провод зарядки телефона, возбуждено дело, сообщает СУСК по региону. По данным ведомства, несчастный случай произошел в ночь на 14 августа в одной из квартир Заводского района города Новокузнецка, где следователи обнаружили тело ребенка, которому год и пять месяцев, без видимых признаков насильственной смерти. "По данному факту следственными органами СК РФ по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении следственного управления. По версии следствия, вечером 13 августа мальчик находился дома под присмотром родителей. "Мама зашла в комнату проверить сына и обнаружила его на полу в бессознательном состоянии, рядом лежал провод от зарядного устройства, которое было включено в розетку. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть ребёнка", - сообщили в СУСК. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти. Предварительно установлено, что семья на профилактическом учете не состояла, в поле зрения сотрудников правоохранительных органов не попадала. Следователи намерены проанализировать причины и условия, способствовавшие гибели ребенка. Прокуратура региона сообщает, что, по предварительно установленным данным, малолетний ребенок получил удар электрическим током от подключенного в розетку зарядного устройства.

https://ria.ru/20230811/makhachkala-1889563754.html

https://ria.ru/20230730/malchik-1887231067.html

кемеровская область

россия

новокузнецк

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), новокузнецк