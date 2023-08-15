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В Кузбассе ребенка, предположительно, убило током от телефонной зарядки - РИА Новости, 15.08.2023
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16:49 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/provod-1890250705.html
В Кузбассе ребенка, предположительно, убило током от телефонной зарядки
В Кузбассе ребенка, предположительно, убило током от телефонной зарядки - РИА Новости, 15.08.2023
В Кузбассе ребенка, предположительно, убило током от телефонной зарядки
Годовалый мальчик в Кемеровской области скончался, предположительно, задев провод зарядки телефона, возбуждено дело, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T16:49
2023-08-15T16:49
происшествия
кемеровская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
новокузнецк
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НОВОСИБИРСК, 15 авг - РИА Новости. Годовалый мальчик в Кемеровской области скончался, предположительно, задев провод зарядки телефона, возбуждено дело, сообщает СУСК по региону. По данным ведомства, несчастный случай произошел в ночь на 14 августа в одной из квартир Заводского района города Новокузнецка, где следователи обнаружили тело ребенка, которому год и пять месяцев, без видимых признаков насильственной смерти. "По данному факту следственными органами СК РФ по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении следственного управления. По версии следствия, вечером 13 августа мальчик находился дома под присмотром родителей. "Мама зашла в комнату проверить сына и обнаружила его на полу в бессознательном состоянии, рядом лежал провод от зарядного устройства, которое было включено в розетку. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть ребёнка", - сообщили в СУСК. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти. Предварительно установлено, что семья на профилактическом учете не состояла, в поле зрения сотрудников правоохранительных органов не попадала. Следователи намерены проанализировать причины и условия, способствовавшие гибели ребенка. Прокуратура региона сообщает, что, по предварительно установленным данным, малолетний ребенок получил удар электрическим током от подключенного в розетку зарядного устройства.
https://ria.ru/20230811/makhachkala-1889563754.html
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кемеровская область
россия
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происшествия, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), новокузнецк
Происшествия, Кемеровская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Новокузнецк
В Кузбассе ребенка, предположительно, убило током от телефонной зарядки

В Новокузнецке годовалый мальчик погиб, предположительно, задев зарядный провод

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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НОВОСИБИРСК, 15 авг - РИА Новости. Годовалый мальчик в Кемеровской области скончался, предположительно, задев провод зарядки телефона, возбуждено дело, сообщает СУСК по региону.
По данным ведомства, несчастный случай произошел в ночь на 14 августа в одной из квартир Заводского района города Новокузнецка, где следователи обнаружили тело ребенка, которому год и пять месяцев, без видимых признаков насильственной смерти. "По данному факту следственными органами СК РФ по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении следственного управления.
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По версии следствия, вечером 13 августа мальчик находился дома под присмотром родителей. "Мама зашла в комнату проверить сына и обнаружила его на полу в бессознательном состоянии, рядом лежал провод от зарядного устройства, которое было включено в розетку. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть ребёнка", - сообщили в СУСК.
Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти. Предварительно установлено, что семья на профилактическом учете не состояла, в поле зрения сотрудников правоохранительных органов не попадала. Следователи намерены проанализировать причины и условия, способствовавшие гибели ребенка.
Прокуратура региона сообщает, что, по предварительно установленным данным, малолетний ребенок получил удар электрическим током от подключенного в розетку зарядного устройства.
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ПроисшествияКемеровская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Новокузнецк
 
 
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