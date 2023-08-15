В Кузбассе ребенка, предположительно, убило током от телефонной зарядки
В Новокузнецке годовалый мальчик погиб, предположительно, задев зарядный провод
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 15 авг - РИА Новости. Годовалый мальчик в Кемеровской области скончался, предположительно, задев провод зарядки телефона, возбуждено дело, сообщает СУСК по региону.
По данным ведомства, несчастный случай произошел в ночь на 14 августа в одной из квартир Заводского района города Новокузнецка, где следователи обнаружили тело ребенка, которому год и пять месяцев, без видимых признаков насильственной смерти. "По данному факту следственными органами СК РФ по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении следственного управления.
По версии следствия, вечером 13 августа мальчик находился дома под присмотром родителей. "Мама зашла в комнату проверить сына и обнаружила его на полу в бессознательном состоянии, рядом лежал провод от зарядного устройства, которое было включено в розетку. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть ребёнка", - сообщили в СУСК.
Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти. Предварительно установлено, что семья на профилактическом учете не состояла, в поле зрения сотрудников правоохранительных органов не попадала. Следователи намерены проанализировать причины и условия, способствовавшие гибели ребенка.
Прокуратура региона сообщает, что, по предварительно установленным данным, малолетний ребенок получил удар электрическим током от подключенного в розетку зарядного устройства.