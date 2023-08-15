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Благоустройство участка Ленинского проспекта выполнили на 85 процентов - РИА Новости, 15.08.2023
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09:11 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/prospekt-1890114672.html
Благоустройство участка Ленинского проспекта выполнили на 85 процентов
Благоустройство участка Ленинского проспекта выполнили на 85 процентов - РИА Новости, 15.08.2023
Благоустройство участка Ленинского проспекта выполнили на 85 процентов
Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 85% работ по благоустройству участка Ленинского проспекта на юго-западе столицы, сообщил журналистам... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T09:11
2023-08-15T09:11
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 85% работ по благоустройству участка Ленинского проспекта на юго-западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он напомнил, что в период с 2020 по 2022 год было проведено благоустройство двух участков ключевой магистрали столицы - Ленинского проспекта. Специалисты привели в порядок территории от улицы Кравченко до МКАД и от проезда Апакова до Университетского проспекта. "В этом году обновляем участок от Университетского проспекта до Ломоносовского проспекта, основная задача - сохранить транзитную функцию и сделать пространство более комфортным для местных жителей", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что в зоне благоустройства размещен строительный городок, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Для горожан организованы безопасные проходы. "Завершается прокладка кабельной канализации протяженностью более 16 тысяч метров, в которую уберут воздушные провода. Это позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Ведется обустройство дополнительной системы водостока. Расширяем тротуары и обновляем их покрытие, в итоге общая площадь пешеходной зоны составит почти 31 тысячу квадратных метров. Приступили к ремонту асфальта на проезжей части, всего планируется уложить 48 тысяч "квадратов" полотна, сделаем парковочные карманы", - пояснил Бирюков. По его словам, для пассажиров общественного транспорта специалисты установили шесть остановочных павильонов с зарядными слотами. Наземные пешеходные переходы будут оборудованы опорами контрастного освещения, специалисты поставят почти 170 фонарей и 150 уличных торшеров со светодиодными светильниками, удобные скамейки и навигационные стелы. "В результате благоустройства появятся две новые спортивные площадки между домами 64/2 и 66, сейчас там уже установлено оборудование", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на финальном этапе работ проведут озеленение - к растущим вдоль магистрали крупномерам добавят новые зеленые насаждения. Приведут в порядок существующий газон и разобьют дополнительный общей площадью почти 69 тысяч квадратных метров, обустроят цветники из многолетников. Завершить основные работы на участке Ленинского проспекта планируется к сентябрю этого года.
https://ria.ru/20230803/blagoustroystvo-1888026727.html
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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
Благоустройство участка Ленинского проспекта выполнили на 85 процентов

Благоустройство участка Ленинского проспекта в Москве выполнили на 85 процентов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на Ленинский проспект, площадь Гагарина, памятник Юрию Гагарину и МГУ
Вид на Ленинский проспект, площадь Гагарина, памятник Юрию Гагарину и МГУ - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Вид на Ленинский проспект, площадь Гагарина, памятник Юрию Гагарину и МГУ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 85% работ по благоустройству участка Ленинского проспекта на юго-западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он напомнил, что в период с 2020 по 2022 год было проведено благоустройство двух участков ключевой магистрали столицы - Ленинского проспекта. Специалисты привели в порядок территории от улицы Кравченко до МКАД и от проезда Апакова до Университетского проспекта.
"В этом году обновляем участок от Университетского проспекта до Ломоносовского проспекта, основная задача - сохранить транзитную функцию и сделать пространство более комфортным для местных жителей", - сказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что в зоне благоустройства размещен строительный городок, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Для горожан организованы безопасные проходы.
"Завершается прокладка кабельной канализации протяженностью более 16 тысяч метров, в которую уберут воздушные провода. Это позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Ведется обустройство дополнительной системы водостока. Расширяем тротуары и обновляем их покрытие, в итоге общая площадь пешеходной зоны составит почти 31 тысячу квадратных метров. Приступили к ремонту асфальта на проезжей части, всего планируется уложить 48 тысяч "квадратов" полотна, сделаем парковочные карманы", - пояснил Бирюков.
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По его словам, для пассажиров общественного транспорта специалисты установили шесть остановочных павильонов с зарядными слотами. Наземные пешеходные переходы будут оборудованы опорами контрастного освещения, специалисты поставят почти 170 фонарей и 150 уличных торшеров со светодиодными светильниками, удобные скамейки и навигационные стелы.
"В результате благоустройства появятся две новые спортивные площадки между домами 64/2 и 66, сейчас там уже установлено оборудование", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на финальном этапе работ проведут озеленение - к растущим вдоль магистрали крупномерам добавят новые зеленые насаждения. Приведут в порядок существующий газон и разобьют дополнительный общей площадью почти 69 тысяч квадратных метров, обустроят цветники из многолетников. Завершить основные работы на участке Ленинского проспекта планируется к сентябрю этого года.
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