https://ria.ru/20230815/prospekt-1890114672.html

Благоустройство участка Ленинского проспекта выполнили на 85 процентов

Благоустройство участка Ленинского проспекта выполнили на 85 процентов - РИА Новости, 15.08.2023

Благоустройство участка Ленинского проспекта выполнили на 85 процентов

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 85% работ по благоустройству участка Ленинского проспекта на юго-западе столицы, сообщил журналистам... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T09:11

2023-08-15T09:11

2023-08-15T09:11

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 85% работ по благоустройству участка Ленинского проспекта на юго-западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он напомнил, что в период с 2020 по 2022 год было проведено благоустройство двух участков ключевой магистрали столицы - Ленинского проспекта. Специалисты привели в порядок территории от улицы Кравченко до МКАД и от проезда Апакова до Университетского проспекта. "В этом году обновляем участок от Университетского проспекта до Ломоносовского проспекта, основная задача - сохранить транзитную функцию и сделать пространство более комфортным для местных жителей", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что в зоне благоустройства размещен строительный городок, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Для горожан организованы безопасные проходы. "Завершается прокладка кабельной канализации протяженностью более 16 тысяч метров, в которую уберут воздушные провода. Это позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Ведется обустройство дополнительной системы водостока. Расширяем тротуары и обновляем их покрытие, в итоге общая площадь пешеходной зоны составит почти 31 тысячу квадратных метров. Приступили к ремонту асфальта на проезжей части, всего планируется уложить 48 тысяч "квадратов" полотна, сделаем парковочные карманы", - пояснил Бирюков. По его словам, для пассажиров общественного транспорта специалисты установили шесть остановочных павильонов с зарядными слотами. Наземные пешеходные переходы будут оборудованы опорами контрастного освещения, специалисты поставят почти 170 фонарей и 150 уличных торшеров со светодиодными светильниками, удобные скамейки и навигационные стелы. "В результате благоустройства появятся две новые спортивные площадки между домами 64/2 и 66, сейчас там уже установлено оборудование", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на финальном этапе работ проведут озеленение - к растущим вдоль магистрали крупномерам добавят новые зеленые насаждения. Приведут в порядок существующий газон и разобьют дополнительный общей площадью почти 69 тысяч квадратных метров, обустроят цветники из многолетников. Завершить основные работы на участке Ленинского проспекта планируется к сентябрю этого года.

https://ria.ru/20230803/blagoustroystvo-1888026727.html

https://ria.ru/20230725/blagoustroystvo-1886133681.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы