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Спасатели второй день ищут отца с сыном, пропавших в горах на Кубани

Спасатели второй день ищут отца с сыном, пропавших в горах на Кубани - РИА Новости, 15.08.2023

Спасатели второй день ищут отца с сыном, пропавших в горах на Кубани

Поиски отца с сыном, которые пропали в горах на Кубани, продолжаются второй день, сообщили в пресс-службе Южного поисково-спасательного отряда МЧС России. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T12:18

2023-08-15T12:18

2023-08-15T12:18

туризм

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СОЧИ, 15 авг - РИА Новости. Поиски отца с сыном, которые пропали в горах на Кубани, продолжаются второй день, сообщили в пресс-службе Южного поисково-спасательного отряда МЧС России. Как рассказали в отряде, поиски начались 14 августа. В воскресенье к спасателям обратился родственник пропавших и сказал, что они ушли в поход из Майкопа через гору Большой Тхач в сторону сочинского поселка Красная Поляна 5 августа, вернуться должны были 11 числа. Последний раз мужчины выходили на связь 8 августа. В понедельник спасатели двумя группами начали поиск заблудившихся с применением вертолёта. Были обследованы долины рек Бзерпь и Уруштен, устье реки Синяя. Группа, которая искала туристов на вертолете, высадилась на склоне хребта Дзювя в районе истоков реки Бамбачки, там же начала искать пропавших, осмотрели нижнюю часть реки Уруштен до реки Лаба, однако поиски не принесли результатов. "Второй день спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда двумя группами ведут поиск туристов, которые 5 августа отправились в поход из Майкопа через гору Большой Тхач в сторону поселка Красная Поляна", - сказали в ведомстве. По данным регионального главка МЧС России, во вторник к поискам снова привлекут вертолет.

https://ria.ru/20230728/alpinisty-1886935021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, майкоп, республика адыгея, краснодарский край, новости - туризм