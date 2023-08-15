https://ria.ru/20230815/proizvodstvo-1890131612.html

Киев разместил производство дронов близ зернохранилищ, заявил Шойгу

Киев разместил производство дронов близ зернохранилищ, заявил Шойгу - РИА Новости, 15.08.2023

Киев разместил производство дронов близ зернохранилищ, заявил Шойгу

Вблизи зернохранилищ Киевом было развернуто производство БПЛА и морских управляемых аппаратов, которыми наносятся удары по инфраструктурным объектам в Крыму,... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T10:36

2023-08-15T10:36

2023-08-15T10:36

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889956021_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6d2f87323263f988c7e32ce72be945a2.jpg

КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Вблизи зернохранилищ Киевом было развернуто производство БПЛА и морских управляемых аппаратов, которыми наносятся удары по инфраструктурным объектам в Крыму, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на конференции по безопасности. "Особый цинизм киевский режим проявил при реализации черноморской зерновой инициативы. Используя ее в качестве прикрытия от ракетных ударов со стороны России, в Одессе и других черноморских портах были созданы существенные запасы вооружений и боеприпасов, которые систематически поставляются на фронт. Более того, вблизи зернохранилищ было развернуто производство БПЛА и морских управляемых аппаратов, которыми наносятся удары по инфраструктурным объектам в Крыму", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20230815/dnepropetrovsk-1890102939.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей шойгу, вооруженные силы украины