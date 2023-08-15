https://ria.ru/20230815/proizvodstvo-1890131612.html
Киев разместил производство дронов близ зернохранилищ, заявил Шойгу
Киев разместил производство дронов близ зернохранилищ, заявил Шойгу - РИА Новости, 15.08.2023
Киев разместил производство дронов близ зернохранилищ, заявил Шойгу
Вблизи зернохранилищ Киевом было развернуто производство БПЛА и морских управляемых аппаратов, которыми наносятся удары по инфраструктурным объектам в Крыму,... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T10:36
2023-08-15T10:36
2023-08-15T10:36
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Вблизи зернохранилищ Киевом было развернуто производство БПЛА и морских управляемых аппаратов, которыми наносятся удары по инфраструктурным объектам в Крыму, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на конференции по безопасности. "Особый цинизм киевский режим проявил при реализации черноморской зерновой инициативы. Используя ее в качестве прикрытия от ракетных ударов со стороны России, в Одессе и других черноморских портах были созданы существенные запасы вооружений и боеприпасов, которые систематически поставляются на фронт. Более того, вблизи зернохранилищ было развернуто производство БПЛА и морских управляемых аппаратов, которыми наносятся удары по инфраструктурным объектам в Крыму", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20230815/dnepropetrovsk-1890102939.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
Киев разместил производство дронов близ зернохранилищ, заявил Шойгу
Шойгу: Украина цинично разместила производство дронов близ зернохранилищ