https://ria.ru/20230815/proizvodstvo-1890103526.html

Промпроизводство в КНР в январе-июле выросло на 3,8%

Промпроизводство в КНР в январе-июле выросло на 3,8% - РИА Новости, 15.08.2023

Промпроизводство в КНР в январе-июле выросло на 3,8%

Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае в январе-июле 2023 года вырос на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T06:47

2023-08-15T06:47

2023-08-15T06:47

в мире

китай

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ПЕКИН, 15 авг - РИА Новости. Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае в январе-июле 2023 года вырос на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют обнародованные во вторник данные государственного статистического бюро КНР. Отдельно в июле 2023 года показатель вырос на 3,7% в годовом выражении. Объем производства в добывающей промышленности в июле вырос на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, в обрабатывающей - на 3,9%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 4,1%. Данные статбюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий.

https://ria.ru/20230807/import-1888540800.html

китай

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в мире, китай