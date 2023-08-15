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"Прохожие среагировали быстро". Что произошло на автозаправке в Махачкале - РИА Новости, 15.08.2023
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13:32 15.08.2023 (обновлено: 14:05 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/proisshestvie-1890180669.html
"Прохожие среагировали быстро". Что произошло на автозаправке в Махачкале
"Прохожие среагировали быстро". Что произошло на автозаправке в Махачкале - РИА Новости, 15.08.2023
"Прохожие среагировали быстро". Что произошло на автозаправке в Махачкале
В Дагестане разбирают завалы после взрыва на АЗС. Пока спасатели и кинологи ищут выживших, медики борются за жизни пострадавших. Специалисты пытаются установить РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T13:32
2023-08-15T14:05
происшествия
россия
махачкала
москва
александр гофштейн
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. В Дагестане разбирают завалы после взрыва на АЗС. Пока спасатели и кинологи ищут выживших, медики борются за жизни пострадавших. Специалисты пытаются установить причину трагедии. Что могло к ней привести — в материале РИА Новости.Людное место"Вытаскивай, вытаскивай его, — срываясь на мат, кричит голос за кадром. — Я уже достал из-под обломков четверых". Камера мобильника выхватывает из темноты лежащего на земле человека: сильно обгоревший, в глазах — ужас. Рядом в панике бегают люди, вокруг все полыхает.Это видео, опубликованное в соцсетях, сделали в первые минуты после взрыва на автозаправке Nafta24 в селе Новокули, в пригороде столицы Дагестана.По предварительной версии СК, пожар начался около десяти вечера в автосервисе по соседству. Огонь быстро перекинулся на АЗС, где кроме бензина продавали газ.Место, судя по карте, очень многолюдное — несколько кафе, молельня. Через дорогу — бар, станция техобслуживания, столовая."Взрыв был настолько мощный, что в домах поблизости выбило все стекла, — рассказывает один из местных жителей. — Спасибо неравнодушным прохожим, которые первыми кинулись вытаскивать людей из-под завалов. Их там десятки".Бригады экстренных служб подъехали быстро. Пытались потушить стремительно распространявшееся пламя, оказывали пострадавшим первую помощь.Пострадали более ста человек. Некоторые — в критическом состоянии. В Махачкалу спецбортом отправили группу специалистов ведущих центров Минздрава России."Все решают деньги"СК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек". Материалы передали в центральный аппарат ведомства. Расследование взяли на особый контроль.На месте ЧП работают криминалисты и дознаватели МЧС. Пожар, по данным спасателей, охватил 600 квадратных метров.Прибывшие из Москвы следователи опрашивают очевидцев трагедии. Тем, кто в этом виноват, согласно Уголовному кодексу, грозит до десяти лет лишения свободы.Местные призывают в соцсетях усилить контроль за заправками. Особенно там, где продают газ."Надеюсь, хоть сейчас обратят внимание, что многие АЗС находятся возле жилых домов, — написал в местном паблике в ВК один из махачкалинцев. — Не имеют никакого оборудования для экстренного тушения и не отвечают никаким нормам. Все вопросы решают деньгами, не думая о последствиях".По мнению заслуженного спасателя России и экс-руководителя центра подготовки сотрудников МЧС Александра Гофштейна, заправки следует оборудовать в специальных местах. И заранее просчитывать все риски.Например, на нефтебазах вокруг цистерн делают обваловку, ограду определенной высоты. Если какая-то даст течь и вспыхнет, огонь не перекинется на соседние.Режим ЧССегодня в республике объявили траур. По последним данным, погибли 35 человек, в том числе несколько детей. Власти выделят семьям жертв и пострадавшим более 60 миллионов рублей.Спасательные работы продолжаются. Сотрудники Роспотребнадзора замеряют уровень выбросов вредных веществ.Уже в ближайшие часы власти республики планируют ввести режим ЧС в Кумторкалинском районе, где все случилось. В больницах остаются 62 человека, среди которых 16 детей. Одиннадцать — в тяжелом состоянии.
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происшествия, россия, махачкала, москва, александр гофштейн, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), чп на азс в махачкале
Происшествия, Россия, Махачкала, Москва, Александр Гофштейн, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), ЧП на АЗС в Махачкале

"Прохожие среагировали быстро". Что произошло на автозаправке в Махачкале

© Фото : ГУ МЧС по РДТушение пожара на АЗС на окраине Махачкалы
Тушение пожара на АЗС на окраине Махачкалы - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© Фото : ГУ МЧС по РД
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. В Дагестане разбирают завалы после взрыва на АЗС. Пока спасатели и кинологи ищут выживших, медики борются за жизни пострадавших. Специалисты пытаются установить причину трагедии. Что могло к ней привести — в материале РИА Новости.

Людное место

"Вытаскивай, вытаскивай его, — срываясь на мат, кричит голос за кадром. — Я уже достал из-под обломков четверых". Камера мобильника выхватывает из темноты лежащего на земле человека: сильно обгоревший, в глазах — ужас. Рядом в панике бегают люди, вокруг все полыхает.
Это видео, опубликованное в соцсетях, сделали в первые минуты после взрыва на автозаправке Nafta24 в селе Новокули, в пригороде столицы Дагестана.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРазрушения на месте взрыва автосервиса в Махачкале
Разрушения на месте взрыва автосервиса в Махачкале - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Разрушения на месте взрыва автосервиса в Махачкале
По предварительной версии СК, пожар начался около десяти вечера в автосервисе по соседству. Огонь быстро перекинулся на АЗС, где кроме бензина продавали газ.
Место, судя по карте, очень многолюдное — несколько кафе, молельня. Через дорогу — бар, станция техобслуживания, столовая.
"Взрыв был настолько мощный, что в домах поблизости выбило все стекла, — рассказывает один из местных жителей. — Спасибо неравнодушным прохожим, которые первыми кинулись вытаскивать людей из-под завалов. Их там десятки".
Бригады экстренных служб подъехали быстро. Пытались потушить стремительно распространявшееся пламя, оказывали пострадавшим первую помощь.
© Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкСамолет Ил-76ТД МЧС России готовится к вылету для санитарной эвакуации пострадавших в результате взрыва в здании автосервиса в Махачкале
Самолет Ил-76ТД МЧС России готовится к вылету для санитарной эвакуации пострадавших в результате взрыва в здании автосервиса в Махачкале
© Пресс-служба МЧС РФ
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Самолет Ил-76ТД МЧС России готовится к вылету для санитарной эвакуации пострадавших в результате взрыва в здании автосервиса в Махачкале
Пострадали более ста человек. Некоторые — в критическом состоянии. В Махачкалу спецбортом отправили группу специалистов ведущих центров Минздрава России.

"Все решают деньги"

СК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек". Материалы передали в центральный аппарат ведомства. Расследование взяли на особый контроль.
На месте ЧП работают криминалисты и дознаватели МЧС. Пожар, по данным спасателей, охватил 600 квадратных метров.
Прибывшие из Москвы следователи опрашивают очевидцев трагедии. Тем, кто в этом виноват, согласно Уголовному кодексу, грозит до десяти лет лишения свободы.
Сотрудник СК на месте взрыва в автосервисе под Махачкалой. Кадр видео
Источник: владелец сгоревшего в Дагестане автосервиса имеет судимость
Вчера, 13:11
Местные призывают в соцсетях усилить контроль за заправками. Особенно там, где продают газ.
"Надеюсь, хоть сейчас обратят внимание, что многие АЗС находятся возле жилых домов, — написал в местном паблике в ВК один из махачкалинцев. — Не имеют никакого оборудования для экстренного тушения и не отвечают никаким нормам. Все вопросы решают деньгами, не думая о последствиях".
По мнению заслуженного спасателя России и экс-руководителя центра подготовки сотрудников МЧС Александра Гофштейна, заправки следует оборудовать в специальных местах. И заранее просчитывать все риски.
Например, на нефтебазах вокруг цистерн делают обваловку, ограду определенной высоты. Если какая-то даст течь и вспыхнет, огонь не перекинется на соседние.
© РИА НовостиПоследствия взрыва в здании автосервиса в Махачкале
Последствия взрыва в здании автосервиса в Махачкале - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости
Последствия взрыва в здании автосервиса в Махачкале

Режим ЧС

Сегодня в республике объявили траур. По последним данным, погибли 35 человек, в том числе несколько детей. Власти выделят семьям жертв и пострадавшим более 60 миллионов рублей.
Спасательные работы продолжаются. Сотрудники Роспотребнадзора замеряют уровень выбросов вредных веществ.
Сотрудник СК на месте взрыва на автосервисе под Махачкалой
Взрыв в Дагестане серьезно повредил жилые дома
Вчера, 13:10
Уже в ближайшие часы власти республики планируют ввести режим ЧС в Кумторкалинском районе, где все случилось. В больницах остаются 62 человека, среди которых 16 детей. Одиннадцать — в тяжелом состоянии.
 
ПроисшествияРоссияМахачкалаМоскваАлександр ГофштейнСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЧП на АЗС в Махачкале
 
 
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