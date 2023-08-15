https://ria.ru/20230815/proisshestvie-1890180669.html

"Прохожие среагировали быстро". Что произошло на автозаправке в Махачкале

"Прохожие среагировали быстро". Что произошло на автозаправке в Махачкале - РИА Новости, 15.08.2023

"Прохожие среагировали быстро". Что произошло на автозаправке в Махачкале

В Дагестане разбирают завалы после взрыва на АЗС. Пока спасатели и кинологи ищут выживших, медики борются за жизни пострадавших. Специалисты пытаются установить РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T13:32

2023-08-15T13:32

2023-08-15T14:05

происшествия

россия

махачкала

москва

александр гофштейн

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. В Дагестане разбирают завалы после взрыва на АЗС. Пока спасатели и кинологи ищут выживших, медики борются за жизни пострадавших. Специалисты пытаются установить причину трагедии. Что могло к ней привести — в материале РИА Новости.Людное место"Вытаскивай, вытаскивай его, — срываясь на мат, кричит голос за кадром. — Я уже достал из-под обломков четверых". Камера мобильника выхватывает из темноты лежащего на земле человека: сильно обгоревший, в глазах — ужас. Рядом в панике бегают люди, вокруг все полыхает.Это видео, опубликованное в соцсетях, сделали в первые минуты после взрыва на автозаправке Nafta24 в селе Новокули, в пригороде столицы Дагестана.По предварительной версии СК, пожар начался около десяти вечера в автосервисе по соседству. Огонь быстро перекинулся на АЗС, где кроме бензина продавали газ.Место, судя по карте, очень многолюдное — несколько кафе, молельня. Через дорогу — бар, станция техобслуживания, столовая."Взрыв был настолько мощный, что в домах поблизости выбило все стекла, — рассказывает один из местных жителей. — Спасибо неравнодушным прохожим, которые первыми кинулись вытаскивать людей из-под завалов. Их там десятки".Бригады экстренных служб подъехали быстро. Пытались потушить стремительно распространявшееся пламя, оказывали пострадавшим первую помощь.Пострадали более ста человек. Некоторые — в критическом состоянии. В Махачкалу спецбортом отправили группу специалистов ведущих центров Минздрава России."Все решают деньги"СК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек". Материалы передали в центральный аппарат ведомства. Расследование взяли на особый контроль.На месте ЧП работают криминалисты и дознаватели МЧС. Пожар, по данным спасателей, охватил 600 квадратных метров.Прибывшие из Москвы следователи опрашивают очевидцев трагедии. Тем, кто в этом виноват, согласно Уголовному кодексу, грозит до десяти лет лишения свободы.Местные призывают в соцсетях усилить контроль за заправками. Особенно там, где продают газ."Надеюсь, хоть сейчас обратят внимание, что многие АЗС находятся возле жилых домов, — написал в местном паблике в ВК один из махачкалинцев. — Не имеют никакого оборудования для экстренного тушения и не отвечают никаким нормам. Все вопросы решают деньгами, не думая о последствиях".По мнению заслуженного спасателя России и экс-руководителя центра подготовки сотрудников МЧС Александра Гофштейна, заправки следует оборудовать в специальных местах. И заранее просчитывать все риски.Например, на нефтебазах вокруг цистерн делают обваловку, ограду определенной высоты. Если какая-то даст течь и вспыхнет, огонь не перекинется на соседние.Режим ЧССегодня в республике объявили траур. По последним данным, погибли 35 человек, в том числе несколько детей. Власти выделят семьям жертв и пострадавшим более 60 миллионов рублей.Спасательные работы продолжаются. Сотрудники Роспотребнадзора замеряют уровень выбросов вредных веществ.Уже в ближайшие часы власти республики планируют ввести режим ЧС в Кумторкалинском районе, где все случилось. В больницах остаются 62 человека, среди которых 16 детей. Одиннадцать — в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20230815/pozhar-1890183547.html

https://ria.ru/20230815/vzryv-1890183142.html

россия

махачкала

москва

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Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, россия, махачкала, москва, александр гофштейн, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), чп на азс в махачкале