https://ria.ru/20230815/pozhiznennoe-1890166740.html

Военный ВСУ получил пожизненное за убийство мирных жителей в Мариуполе

Военный ВСУ получил пожизненное за убийство мирных жителей в Мариуполе - РИА Новости, 15.08.2023

Военный ВСУ получил пожизненное за убийство мирных жителей в Мариуполе

Верховный суд ДНР осудил к пожизненному заключению украинского военного, расстрелявшего в Мариуполе четверых мирных жителей в Мариуполе, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T12:12

2023-08-15T12:12

2023-08-15T13:25

специальная военная операция на украине

мариуполь

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Верховный суд ДНР осудил к пожизненному заключению украинского военного, расстрелявшего в Мариуполе четверых мирных жителей в Мариуполе, сообщили в пресс-службе прокуратуры ДНР во вторник. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 20-летнего военнослужащего минометного расчета 56-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины Василия Шитри. Он признан виновным по статьям "Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны", - говорится в релизе. В суде было установлено, что Шитря 5-7 апреля 2022 года на Никопольском проспекте Мариуполя получил приказ "об устранении мирных жителей", после чего расстрелял из автомата четырех гражданских, шедших по проспекту. Двое мужчин и две женщины скончались на месте. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил Шитре пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима.

https://ria.ru/20230814/boevik-1890040737.html

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Влада Копылова

мариуполь, донецкая народная республика, вооруженные силы украины