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Военный ВСУ получил пожизненное за убийство мирных жителей в Мариуполе - РИА Новости, 15.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 15.08.2023 (обновлено: 13:25 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/pozhiznennoe-1890166740.html
Военный ВСУ получил пожизненное за убийство мирных жителей в Мариуполе
Военный ВСУ получил пожизненное за убийство мирных жителей в Мариуполе - РИА Новости, 15.08.2023
Военный ВСУ получил пожизненное за убийство мирных жителей в Мариуполе
Верховный суд ДНР осудил к пожизненному заключению украинского военного, расстрелявшего в Мариуполе четверых мирных жителей в Мариуполе, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T12:12
2023-08-15T13:25
специальная военная операция на украине
мариуполь
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Верховный суд ДНР осудил к пожизненному заключению украинского военного, расстрелявшего в Мариуполе четверых мирных жителей в Мариуполе, сообщили в пресс-службе прокуратуры ДНР во вторник. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 20-летнего военнослужащего минометного расчета 56-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины Василия Шитри. Он признан виновным по статьям "Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны", - говорится в релизе. В суде было установлено, что Шитря 5-7 апреля 2022 года на Никопольском проспекте Мариуполя получил приказ "об устранении мирных жителей", после чего расстрелял из автомата четырех гражданских, шедших по проспекту. Двое мужчин и две женщины скончались на месте. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил Шитре пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима.
https://ria.ru/20230814/boevik-1890040737.html
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мариуполь, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Военный ВСУ получил пожизненное за убийство мирных жителей в Мариуполе

Военный ВСУ получил пожизненный срок за убийство четырех гражданских в Мариуполе

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМариуполь
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Верховный суд ДНР осудил к пожизненному заключению украинского военного, расстрелявшего в Мариуполе четверых мирных жителей в Мариуполе, сообщили в пресс-службе прокуратуры ДНР во вторник.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 20-летнего военнослужащего минометного расчета 56-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины Василия Шитри. Он признан виновным по статьям "Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны", - говорится в релизе.
В суде было установлено, что Шитря 5-7 апреля 2022 года на Никопольском проспекте Мариуполя получил приказ "об устранении мирных жителей", после чего расстрелял из автомата четырех гражданских, шедших по проспекту. Двое мужчин и две женщины скончались на месте.
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил Шитре пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима.
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Специальная военная операция на УкраинеМариупольДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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