https://ria.ru/20230815/pozhiznennoe-1890166740.html
Военный ВСУ получил пожизненное за убийство мирных жителей в Мариуполе
Военный ВСУ получил пожизненное за убийство мирных жителей в Мариуполе - РИА Новости, 15.08.2023
Военный ВСУ получил пожизненное за убийство мирных жителей в Мариуполе
Верховный суд ДНР осудил к пожизненному заключению украинского военного, расстрелявшего в Мариуполе четверых мирных жителей в Мариуполе, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T12:12
2023-08-15T12:12
2023-08-15T13:25
специальная военная операция на украине
мариуполь
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/10/1802952402_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_78a5311799ccfe545bb94838b5893dd3.jpg
ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Верховный суд ДНР осудил к пожизненному заключению украинского военного, расстрелявшего в Мариуполе четверых мирных жителей в Мариуполе, сообщили в пресс-службе прокуратуры ДНР во вторник. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 20-летнего военнослужащего минометного расчета 56-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины Василия Шитри. Он признан виновным по статьям "Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны", - говорится в релизе. В суде было установлено, что Шитря 5-7 апреля 2022 года на Никопольском проспекте Мариуполя получил приказ "об устранении мирных жителей", после чего расстрелял из автомата четырех гражданских, шедших по проспекту. Двое мужчин и две женщины скончались на месте. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил Шитре пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима.
https://ria.ru/20230814/boevik-1890040737.html
мариуполь
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/10/1802952402_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_1ed722ef0b4d0da26633ecba0f78984c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Военный ВСУ получил пожизненное за убийство мирных жителей в Мариуполе
Военный ВСУ получил пожизненный срок за убийство четырех гражданских в Мариуполе