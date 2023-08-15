https://ria.ru/20230815/pozharnoe_depo-1890166918.html

Два новых пожарных депо открыли в Оренбургской области

Два новых пожарных депо открыли в Оренбургской области - РИА Новости, 15.08.2023

Два новых пожарных депо открыли в Оренбургской области

Два новых пожарных депо передали подразделениям МЧС в Пономаревском и Первомайском районах Оренбургской области, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T12:13

2023-08-15T12:13

2023-08-15T12:13

оренбургская область

первомайский район

денис паслер

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ОРЕНБУРГ, 15 авг - РИА Новости. Два новых пожарных депо передали подразделениям МЧС в Пономаревском и Первомайском районах Оренбургской области, сообщает пресс-служба областного правительства. Ранее районы вошли в утвержденный правительством России перечень населенных пунктов, в которых должны быть пожарные части. "Вопрос безопасности остается для нас приоритетным, поэтому мы выделили из областного бюджета средства на закупку и монтаж быстровозводимых модульных зданий - по 40 миллионов рублей на каждое. Для региона материально-техническое обеспечение экстренных служб - системная задача. Закупаем технику и оборудование для аварийно-спасательной службы региона, повышаем оснащенность лесопожарных формирований, – отметил губернатор области Денис Паслер, слова которого приводятся в сообщении. Уточняется, что в новых зданиях оборудованы комнаты для занятий, повседневной работы и отдыха, диспетчерская, отапливаемые боксы для пожарных машин. Обустроены прилегающая территория и подъездные пути. Как рассказали в пресс-службе, по соглашению между правительством области и МЧС России подразделениям ГУ МЧС региона с 2019 года передана пожарно-спасательная техника и оборудование на сумму более 30 миллионов рублей и 32 здания пожарных депо, находящихся в собственности области. Также в 2022 году на средства региона закуплено 11 пожарных автомобилей для областной противопожарной службы и спецоборудование для аварийно-спасательной службы региона на 81 миллион рублей. В этом году выделено 76 миллионов рублей на покупку восьми пожарных автомобилей, шести единиц спецтехники, катера и снегохода. Губернатор области также сообщил, что в прошлом году завершилась работа по созданию и развитию в Оренбургской области "Системы-112". На ее базе создана региональная автоматизированная система централизованного оповещения с охватом более 70% населения. Стоимость проекта – более 515 миллионов рублей.

https://ria.ru/20230811/fap-1889631727.html

https://ria.ru/20230811/proizvodstvo-1889560003.html

первомайский район

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

первомайский район , денис паслер, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)