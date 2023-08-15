https://ria.ru/20230815/pozhar-1890099507.html

В Красноярске загорелась жилая пятиэтажка

В Красноярске загорелась жилая пятиэтажка - РИА Новости, 15.08.2023

В Красноярске загорелась жилая пятиэтажка

В Красноярске горит жилая пятиэтажка на площади 500 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T04:51

2023-08-15T04:51

2023-08-15T05:41

происшествия

красноярск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОЯРСК, 15 авг - РИА Новости. В Красноярске горит жилая пятиэтажка на площади 500 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС."Сегодня в 05.45 (01.45) поступило сообщение о загорании кровли жилого 5-этажного дома в переулке Маяковского. Площадь загорания составила 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.По информации ведомства, самостоятельно эвакуировались 138 человек, из них 11 детей. Пострадавших нет.В тушении участвует 71 человек и 20 единиц техники.В прокуратуре региона сообщили, что причиной возгорания, предположительно, могла стать неисправность электропроводки.

https://ria.ru/20230814/pozhar-1889892233.html

красноярск

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происшествия, красноярск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)