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В Красноярске загорелась жилая пятиэтажка - РИА Новости, 15.08.2023
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04:51 15.08.2023 (обновлено: 05:41 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/pozhar-1890099507.html
В Красноярске загорелась жилая пятиэтажка
В Красноярске загорелась жилая пятиэтажка - РИА Новости, 15.08.2023
В Красноярске загорелась жилая пятиэтажка
В Красноярске горит жилая пятиэтажка на площади 500 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T04:51
2023-08-15T05:41
происшествия
красноярск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 15 авг - РИА Новости. В Красноярске горит жилая пятиэтажка на площади 500 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС."Сегодня в 05.45 (01.45) поступило сообщение о загорании кровли жилого 5-этажного дома в переулке Маяковского. Площадь загорания составила 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.По информации ведомства, самостоятельно эвакуировались 138 человек, из них 11 детей. Пострадавших нет.В тушении участвует 71 человек и 20 единиц техники.В прокуратуре региона сообщили, что причиной возгорания, предположительно, могла стать неисправность электропроводки.
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происшествия, красноярск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красноярск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Красноярске загорелась жилая пятиэтажка

МЧС: в Красноярске горит жилой дом на площади 500 квадратных метров

© МЧС по Красноярскому краюПожар в переулке Маяковского в городе Красноярск
Пожар в переулке Маяковского в городе Красноярск
© МЧС по Красноярскому краю
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 15 авг - РИА Новости. В Красноярске горит жилая пятиэтажка на площади 500 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС.
"Сегодня в 05.45 (01.45) поступило сообщение о загорании кровли жилого 5-этажного дома в переулке Маяковского. Площадь загорания составила 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, самостоятельно эвакуировались 138 человек, из них 11 детей. Пострадавших нет.
В тушении участвует 71 человек и 20 единиц техники.
В прокуратуре региона сообщили, что причиной возгорания, предположительно, могла стать неисправность электропроводки.
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ПроисшествияКрасноярскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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