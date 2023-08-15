https://ria.ru/20230815/pozdravlenie-1890160231.html

Киселев поздравил легендарного журналиста Энвера Мамедова со столетием

Киселев поздравил легендарного журналиста Энвера Мамедова со столетием - РИА Новости, 15.08.2023

Киселев поздравил легендарного журналиста Энвера Мамедова со столетием

Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев поздравил со столетним юбилеем одного из создателей Агентства печати "Новости", легендарного... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T11:48

2023-08-15T11:48

2023-08-15T18:11

новости агентства

москва

дмитрий киселев

энвер мамедов

миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев поздравил со столетним юбилеем одного из создателей Агентства печати "Новости", легендарного советского журналиста Энвера Мамедова."Дорогой Энвер Назимович, Ваш вклад в отечественную журналистику неоценим. Для меня, как и для очень многих коллег, Вы — настоящий гуру, человек потрясающей эрудиции, глубокого и парадоксального ума. Все, кто с Вами работал, поражались необыкновенным способностям, среди которых владение пятью языками было не самым удивительным. Это по Вашей инициативе на базе Совинформбюро в 1961-м родилось отвечающее требованиям нового времени Агентство печати "Новости". В значительной степени Вашими усилиями было создано современное отечественное телевидение и радиовещание — как внутреннее, так и зарубежное, призванное доносить голос нашей страны до международной аудитории. Мамедовские традиции продолжают жить и в РИА Новости, и на телевидении, и на иновещании радио Sputnik. Хочу от всего сердца пожелать Вам доброго здоровья, неиссякаемой творческой энергии, надежного плеча родных, друзей и учеников. Надеюсь и через пять лет поздравить Вас с новым юбилеем и услышать в ответ фирменное: "Ну, родной мой, будь повнимательнее".Энвер Назимович Мамедов родился 15 августа 1923 года в Баку. Участник Великой Отечественной войны, из-за ранения его демобилизовали в 1942 году. Мамедов работал в Народном комиссариате иностранных дел СССР, участвовал в Нюрнбергском процессе в качестве замначальника бюро переводов. В МИДе проработал на различных должностях до февраля 1950 года. До 1956 года занимал пост главного редактора главной редакции Радиокомитета (вещание за рубеж). В 1956-1959 годах — советник-посланник советского посольства в Вашингтоне, главный редактор журнала "СССР". В период с 1959-1960 — главный редактор, первый заместитель начальника Совинформбюро, с 1961-го занял пост первого зампреда АПН. С 1962-го до 1985 года — первый заместитель председателя Госкомитета СССР по телевидению и радиовещанию. В 1986-1992 годах был политобозревателем АПН, также на протяжении длительного времени работал советником главного редактора РАМИ "РИА Новости".Мамедов награжден семью орденами и десятью медалями, владеет английским, немецким, итальянским и французским языками.

https://ria.ru/20230815/mamedov-1890145393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, москва, дмитрий киселев, энвер мамедов, миа "россия сегодня", риа новости