https://ria.ru/20230815/pozdravlenie-1890098906.html

СМИ: Путин поздравил Ким Чен Ына с Днем освобождения Кореи

СМИ: Путин поздравил Ким Чен Ына с Днем освобождения Кореи - РИА Новости, 15.08.2023

СМИ: Путин поздравил Ким Чен Ына с Днем освобождения Кореи

Президент России Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю Дня освобождения Кореи, в которой выразил уверенность в... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T04:36

2023-08-15T04:36

2023-08-15T04:36

в мире

россия

япония

корейский полуостров

ким чен ын

владимир путин

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СЕУЛ, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю Дня освобождения Кореи, в которой выразил уверенность в наращивании двусторонних связей, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). В телеграмме Путин отметил, что День освобождения Кореи как праздник является символом "мужества и героизма красноармейцев и корейских патриотов", которые вместе боролись за освобождение КНДР от японского колониального господства и что именно в ту "суровую военную пору" были заложены традиции дружбы и сотрудничества между РФ и КНДР, которые стали "надежной основой для развития добрососедских отношений". "Уверен, что мы будем и впредь наращивать двустороннее сотрудничество во всех областях на благо наших народов, в интересах упрочения стабильности и безопасности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии в целом", - написал президент РФ. Путин также пожелал Ким Чен Ыну "крепкого здоровья и успехов", а всем гражданам КНДР - счастья и благополучия. Корея была аннексирована и находилась под властью Японии с 1910 по 1945 годы. 15 августа 1945 года император Хирохито объявил о капитуляции Японии во Второй мировой войне. И в Южной, и в Северной Корее этот день празднуется как День независимости страны и освобождения от японского колониального господства, так как по условиям капитуляции Япония отказалась от своих притязаний на территорию Корейского полуострова.

https://radiosputnik.ria.ru/20230728/koreya-1886818393.html

россия

япония

корейский полуостров

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в мире, россия, япония, корейский полуостров, ким чен ын, владимир путин