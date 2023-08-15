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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 15.08.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские военнослужащие за сутки на херсонском направлении уничтожили до 35 украинских солдат, американскую артсистему М777, польскую самоходку Krab и гаубицу РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T15:27
2023-08-15T15:27
2023-08-15T15:33
специальная военная операция на украине
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сша
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на херсонском направлении уничтожили до 35 украинских солдат, американскую артсистему М777, польскую самоходку Krab и гаубицу Д-20, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили до 35 украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубица Д-20", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, США
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 35 солдат ВСУ на Херсонском направлении