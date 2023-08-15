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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 15.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:27 15.08.2023 (обновлено: 15:33 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/poteri-1890228555.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 15.08.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские военнослужащие за сутки на херсонском направлении уничтожили до 35 украинских солдат, американскую артсистему М777, польскую самоходку Krab и гаубицу РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T15:27
2023-08-15T15:33
специальная военная операция на украине
россия
сша
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на херсонском направлении уничтожили до 35 украинских солдат, американскую артсистему М777, польскую самоходку Krab и гаубицу Д-20, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили до 35 украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубица Д-20", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, США
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили до 35 солдат ВСУ на Херсонском направлении

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на херсонском направлении уничтожили до 35 украинских солдат, американскую артсистему М777, польскую самоходку Krab и гаубицу Д-20, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили до 35 украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубица Д-20", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСША
 
 
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