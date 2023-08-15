Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 200 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 15.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:24 15.08.2023 (обновлено: 15:35 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/poteri-1890226476.html
ВСУ потеряли более 200 военных на Донецком направлении
ВСУ потеряли более 200 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 15.08.2023
ВСУ потеряли более 200 военных на Донецком направлении
Российские войска на донецком направлении отразили 11 атак украинских войск, Киев потерял до 230 военнослужащих, две БМП, американскую самоходку М109 Paladin и... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T15:24
2023-08-15T15:35
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
красногоровка
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841094265_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_8c29ec91f7a4f707fb0efe879b782c21.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении отразили 11 атак украинских войск, Киев потерял до 230 военнослужащих, две БМП, американскую самоходку М109 Paladin и "Акацию", сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 11 атак подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Раздоловка, Красногоровка и Невельское Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным Минобороны, потери противника на донецком направлении составили до 230 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, два пикапа, шесть автомобилей, самоходки М109 Paladin производства США и "Акация", а также гаубица Д-20.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
красногоровка
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841094265_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b59d65ca36baad4f6c5d7b4fb375393d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, красногоровка, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Красногоровка, Киев
ВСУ потеряли более 200 военных на Донецком направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 230 человек на Донецком направлении

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении отразили 11 атак украинских войск, Киев потерял до 230 военнослужащих, две БМП, американскую самоходку М109 Paladin и "Акацию", сообщили в Минобороны РФ.
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 11 атак подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Раздоловка, Красногоровка и Невельское Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.
По данным Минобороны, потери противника на донецком направлении составили до 230 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, два пикапа, шесть автомобилей, самоходки М109 Paladin производства США и "Акация", а также гаубица Д-20.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныКрасногоровкаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала