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ВСУ потеряли более 200 военных на Донецком направлении

ВСУ потеряли более 200 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 15.08.2023

ВСУ потеряли более 200 военных на Донецком направлении

Российские войска на донецком направлении отразили 11 атак украинских войск, Киев потерял до 230 военнослужащих, две БМП, американскую самоходку М109 Paladin и... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T15:24

2023-08-15T15:24

2023-08-15T15:35

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

красногоровка

киев

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении отразили 11 атак украинских войск, Киев потерял до 230 военнослужащих, две БМП, американскую самоходку М109 Paladin и "Акацию", сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 11 атак подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Раздоловка, Красногоровка и Невельское Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным Минобороны, потери противника на донецком направлении составили до 230 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, два пикапа, шесть автомобилей, самоходки М109 Paladin производства США и "Акация", а также гаубица Д-20.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

красногоровка

киев

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россия, вооруженные силы украины, красногоровка, киев