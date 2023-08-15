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ВСУ потеряли более 200 военных на Донецком направлении
ВСУ потеряли более 200 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 15.08.2023
ВСУ потеряли более 200 военных на Донецком направлении
Российские войска на донецком направлении отразили 11 атак украинских войск, Киев потерял до 230 военнослужащих, две БМП, американскую самоходку М109 Paladin и... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T15:24
2023-08-15T15:24
2023-08-15T15:35
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
красногоровка
киев
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении отразили 11 атак украинских войск, Киев потерял до 230 военнослужащих, две БМП, американскую самоходку М109 Paladin и "Акацию", сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 11 атак подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Раздоловка, Красногоровка и Невельское Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным Минобороны, потери противника на донецком направлении составили до 230 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, два пикапа, шесть автомобилей, самоходки М109 Paladin производства США и "Акация", а также гаубица Д-20.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, красногоровка, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Красногоровка, Киев
ВСУ потеряли более 200 военных на Донецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 230 человек на Донецком направлении