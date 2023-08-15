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В больницах Дагестана остаются 47 пострадавших при взрыве на АЗС - РИА Новости, 15.08.2023
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22:06 15.08.2023 (обновлено: 22:07 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/postradavshie-1890308134.html
В больницах Дагестана остаются 47 пострадавших при взрыве на АЗС
В больницах Дагестана остаются 47 пострадавших при взрыве на АЗС - РИА Новости, 15.08.2023
В больницах Дагестана остаются 47 пострадавших при взрыве на АЗС
В больницах Дагестана по состоянию на вечер вторника остаются 47 пострадавших при взрыве, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T22:06
2023-08-15T22:07
происшествия
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 15 авг - РИА Новости. В больницах Дагестана по состоянию на вечер вторника остаются 47 пострадавших при взрыве, сообщает пресс-служба главы региона."По оперативной информации на 21.30 (мск), в результате взрыва… число погибших осталось прежним – 35 человек, в больницах республики остаются 47 человек", – говорится в сообщении.Пресс-служба главы региона напомнила, что 17 человек в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести транспортированы в медицинские центры в Москве.Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, огонь перекинулся на здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили.Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, что повлекло гибель людей.
https://ria.ru/20230815/oproverzhenie-1890299429.html
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происшествия, махачкала, чп на азс в махачкале, москва
Происшествия, Махачкала, ЧП на АЗС в Махачкале, Москва
В больницах Дагестана остаются 47 пострадавших при взрыве на АЗС

В больницах Дагестана остаются 47 пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Больница. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 15 авг - РИА Новости. В больницах Дагестана по состоянию на вечер вторника остаются 47 пострадавших при взрыве, сообщает пресс-служба главы региона.
«
"По оперативной информации на 21.30 (мск), в результате взрыва… число погибших осталось прежним – 35 человек, в больницах республики остаются 47 человек", – говорится в сообщении.
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Пресс-служба главы региона напомнила, что 17 человек в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести транспортированы в медицинские центры в Москве.
Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, огонь перекинулся на здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили.
Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, что повлекло гибель людей.
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ПроисшествияМахачкалаЧП на АЗС в МахачкалеМосква
 
 
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