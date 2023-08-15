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В Махачкале из больницы выписали 11 пострадавших при взрыве на АЗС

В Махачкале из больницы выписали 11 пострадавших при взрыве на АЗС - РИА Новости, 15.08.2023

В Махачкале из больницы выписали 11 пострадавших при взрыве на АЗС

Одиннадцать пострадавших при взрыве на окраине Махачкалы выписаны из республиканской клинической больницы, сообщил главврач медучреждения Газиявдибир Мусаев. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T18:16

2023-08-15T18:16

2023-08-15T18:21

происшествия

махачкала

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чп на азс в махачкале

здоровье - общество

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МАХАЧКАЛА, 15 авг - РИА Новости. Одиннадцать пострадавших при взрыве на окраине Махачкалы выписаны из республиканской клинической больницы, сообщил главврач медучреждения Газиявдибир Мусаев. "Общее количество пациентов, которые после случившейся трагедии поступили в республиканскую клиническую больницу, составило 30 человек. К настоящему времени 11 человек выписаны на амбулаторное лечение. Они не нуждаются в стационарной помощи", – сказал Мусаев на видео, опубликованном в Telegram-канале минздрава республики. Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. По последним данным МЧС, число погибших выросло до 35. Минздрав сообщал, что в больницах находятся 63 человека, в том числе 16 детей.

https://ria.ru/20230815/postradavshie-1890270341.html

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происшествия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на азс в махачкале, здоровье - общество