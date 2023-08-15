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Пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале доставят в Москву
Пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале доставят в Москву - РИА Новости, 15.08.2023
Пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале доставят в Москву
Семнадцать пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале будут транспортированы в медицинские центры Москвы, они в тяжелом состоянии и состоянии средней степени... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T18:13
2023-08-15T18:13
2023-08-15T18:22
происшествия
чп на азс в махачкале
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москва
здоровье - общество
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Семнадцать пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале будут транспортированы в медицинские центры Москвы, они в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести, сообщается в телеграм-канале администрации Дагестана. "По оперативной информации на 17.30, в результате взрыва на АЗС число погибших осталось прежним - 35 человек, 64 человека получают лечение в больницах, из них 17 в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести будут транспортированы в медицинские центры в Москву, в том числе НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и Клинику Рошаля", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230815/postradavshie-1890244529.html
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происшествия, чп на азс в махачкале, махачкала, москва, здоровье - общество
Происшествия, ЧП на АЗС в Махачкале, Махачкала, Москва, Здоровье - Общество
Пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале доставят в Москву
В медцентры Москвы доставят 17 пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале