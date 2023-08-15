https://ria.ru/20230815/postradavshie-1890270341.html

Пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале доставят в Москву

Пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале доставят в Москву - РИА Новости, 15.08.2023

Пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале доставят в Москву

Семнадцать пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале будут транспортированы в медицинские центры Москвы, они в тяжелом состоянии и состоянии средней степени... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T18:13

2023-08-15T18:13

2023-08-15T18:22

происшествия

чп на азс в махачкале

махачкала

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здоровье - общество

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Семнадцать пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале будут транспортированы в медицинские центры Москвы, они в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести, сообщается в телеграм-канале администрации Дагестана. "По оперативной информации на 17.30, в результате взрыва на АЗС число погибших осталось прежним - 35 человек, 64 человека получают лечение в больницах, из них 17 в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести будут транспортированы в медицинские центры в Москву, в том числе НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и Клинику Рошаля", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230815/postradavshie-1890244529.html

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происшествия, чп на азс в махачкале, махачкала, москва, здоровье - общество