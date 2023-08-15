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Шойгу высказался о роли СВО в противостоянии неоколониализму

Шойгу высказался о роли СВО в противостоянии неоколониализму - РИА Новости, 15.08.2023

Шойгу высказался о роли СВО в противостоянии неоколониализму

Поражение поддерживаемых Западом украинских неофашистов послужит фактором противодействия современному неоколониализму, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T10:52

2023-08-15T10:52

2023-08-15T10:52

сергей шойгу

россия

украина

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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Поражение поддерживаемых Западом украинских неофашистов послужит фактором противодействия современному неоколониализму, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Как в прошлом веке разгром Красной Армией фашизма в Европе придал мощный импульс антиколониальному движению во всем мире, так и сегодня поражение поддерживаемых Западом украинских неофашистов послужит фактором противодействия современному неоколониализму", - сказал Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.

https://ria.ru/20230728/neokolonializm-1886959213.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей шойгу, россия, украина