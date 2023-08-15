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Шойгу высказался о роли СВО в противостоянии неоколониализму - РИА Новости, 15.08.2023
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10:52 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/porazhenie-1890136960.html
Шойгу высказался о роли СВО в противостоянии неоколониализму
Шойгу высказался о роли СВО в противостоянии неоколониализму - РИА Новости, 15.08.2023
Шойгу высказался о роли СВО в противостоянии неоколониализму
Поражение поддерживаемых Западом украинских неофашистов послужит фактором противодействия современному неоколониализму, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T10:52
2023-08-15T10:52
сергей шойгу
россия
украина
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Поражение поддерживаемых Западом украинских неофашистов послужит фактором противодействия современному неоколониализму, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Как в прошлом веке разгром Красной Армией фашизма в Европе придал мощный импульс антиколониальному движению во всем мире, так и сегодня поражение поддерживаемых Западом украинских неофашистов послужит фактором противодействия современному неоколониализму", - сказал Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.
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сергей шойгу, россия, украина
Сергей Шойгу, Россия, Украина
Шойгу высказался о роли СВО в противостоянии неоколониализму

Шойгу: поражение Киева будет фактором противостояния неоколониализму

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Поражение поддерживаемых Западом украинских неофашистов послужит фактором противодействия современному неоколониализму, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Как в прошлом веке разгром Красной Армией фашизма в Европе придал мощный импульс антиколониальному движению во всем мире, так и сегодня поражение поддерживаемых Западом украинских неофашистов послужит фактором противодействия современному неоколониализму", - сказал Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.
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